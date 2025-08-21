YTR黃氏兄弟道歉 誤用《鬼滅》盜版素材包場謝罪

黃氏兄弟成軍8年，弟弟「瑋瑋」黃挺瑋（左）、哥哥「哲哲」黃雍哲。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名YouTuber「黃氏兄弟」在YouTube頻道擁有超過231萬人訂閱，由哥哥「哲哲」黃雍哲、弟弟「瑋瑋」黃挺瑋組成，成軍8年的他們，今（21）發出道歉聲明，承認在YouTube影片中疑似發生侵權，使用了《鬼滅之刃》盜版漫畫素材截圖，瑋瑋更關營利，避免錯誤擴大。

日前黃氏兄弟跟上《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》風潮，發布影片「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題？」。今在聲明中提到：「我們（黃氏兄弟）和公司、團隊討論：非常抱歉，由於我們的疏忽，在影片中不慎使用到鬼滅的盜版素材，對此我們深感抱歉。團隊發現後已立即刪除相關盜版素材，並關閉廣告營利。」

黃氏兄弟發布影片「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題？」，瑋瑋（右）發現素材出現問題。（本報資料照，記者陳奕全攝）

瑋瑋承認沒有檢查到影片中使用的素材並非正確渠道，的確是很大的錯誤，所以感到非常抱歉。他在8月21日凌晨3點10分注意問題後，即刻進行影片錯誤片段處理，也停止廣告營利。

今天回到台灣之後，也用最快速度處理並回覆各方疑問。瑋瑋指出，今日上午11點38分團隊發現之後，也立即刪除相關盜版素材。

黃氏兄弟除今日公開發道歉聲明外，也承諾會安排《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影包場活動。圖右為瑋瑋。（本報資料照，記者陳奕全攝）

本身就是創作者的黃氏兄弟用了盜版漫畫截圖，這件事看來充滿嘲諷，不過好在黃氏兄弟及時發現，並強調尊重原創是身為創作者應該遵守的原則，更承諾未來會謹慎留意、強化團隊版權意識教育、建立完整影片審查流程。

為了表示誠意，黃氏兄弟也決定將這部影片的營利總額全數捐出，也會在近期安排《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影包場活動，力挺正版。

黃氏兄弟影片誤用盜版漫畫素材，圖為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影劇照。（本報資料照，木棉花提供）

