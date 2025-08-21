李珠珢爭議不斷！遭質疑「態度與高薪不符」賽前1舉動網熱議

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢來台過半年，一舉一動都備受矚目，當初謠傳富邦以高達新台幣1000萬元的簽約金挖角。不過，近期李珠珢卻惹出不少爭議，除了「騎軍旗」的動作被質疑觸犯禁忌、多次應援時忘記舞蹈動作，遭到質疑其敬業態度與高薪水不符。近日卻有網友分享8月17日「XVIII悍將中學」主題日比賽前，李珠珢努力複習開場舞的畫面，引發網友熱議。

「AI女神」李珠珢，來台過半年，一舉一動都備受矚目。（翻攝自IG）

李珠珢多次站上C位，卻被發現跳舞時頻頻望向旁邊，像是對舞步不熟，讓人直呼「完全沒背熟動作」。不過近日有網友分享8月17日「XVIII悍將中學」主題日比賽前的影片，畫面中可見李珠珢獨自練習開場舞，神情相當專注，並且反覆確認動作，讓大批網友見了相當感動，也為之前遭到質疑「不認真」的態度平反了不少。

李珠珢惹出不少爭議，遭到質疑其敬業態度與高薪水不符。（翻攝自IG）

事實上，李珠珢自從今年1月來台後，爭議不斷。她曾在新莊球場應援時突然淚崩，官方解釋是「身體不適」或「睫毛倒插」，但隨後傳出她疑似因「球衣事件」遭到責備，才忍不住落淚。事件過後，她就幾乎只在大巨蛋出現，讓不少粉絲質疑她「只挑冷氣場館」，根本不願意在戶外流汗，被嘲諷是「只愛大巨蛋冷氣的C位女神」。

