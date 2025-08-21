晴時多雲

娛樂 最新消息

「情色教主」雪碧出事了 眼睛閉不起來無人敢修

情色教主雪碧在網路大方分享自己的整形經驗談。（翻攝自臉書）情色教主雪碧在網路大方分享自己的整形經驗談。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作風大膽，說話辛辣的情色教主「雪碧」方祺媛，近日在社群平台曬照，透露自己的右眼因手術後遺症導致眼睛閉不起來，而且還跑出線頭，讓她身心俱疲，她更悲歎：眼睛因為閉不起來太乾，導致乾眼症角膜潰瘍角膜破洞，痛苦了8個月要等眼皮「降下來」。

雪碧在網路發文說：「右眼又出事了！」原來因為她一直有眼睛不對稱的困擾，所以動手術，沒想到好不容易讓眼睛對稱了，卻出現後遺症。

雪碧眼睛現在不對稱，必須花時間讓眼皮降下來。（翻攝自臉書）雪碧眼睛現在不對稱，必須花時間讓眼皮降下來。（翻攝自臉書）

「割了那麼久還跑出線頭…」雪碧說：「右眼一直眼瞼下垂，因為單提一隻眼，提太高變大小眼。眼睛因為閉不起來太乾，導致乾眼症角膜潰瘍角膜破洞，痛苦了8個月要等眼皮降下來，全台灣跟上海還有韓國都不敢重修我的眼睛，要我簽切結書」。

雪碧需要簽切結書的原因是沒有醫師敢擔保自己能讓雪碧的眼睛「修得好」，只能勸她必須花時間讓眼睛慢慢對稱。網友更說雪碧整壞了，導致她出現容貌焦慮症，完全沒有自信出現在公共場合。

雪碧透露自己出現容貌焦慮。（翻攝自臉書）雪碧透露自己出現容貌焦慮。（翻攝自臉書）

因為容貌焦慮，雪碧服用身心科藥物，更不敢正眼看人。「大家一定會笑我，但我接受了！現在以自身經驗要跟大家說：一但（旦）整型就回不去了，原生態，才是自主流行」她更嘆永遠跟不上眾人的審美標準，但臉是自己的不能盲目跟流行。

雪碧以過來人身分奉勸想整形的美女「改裝後的車就是一直要維修維修」她更強調：「盡量不要只割或提一隻眼睛的眼肌，第一次做眼睛用縫的不要用割的！也不要開眼頭跟下至（下眼瞼下置，可讓眼睛看起來更圓）跟眼尾」。雪碧認為真的要整型的話，「先做鼻子，第一次的鼻子也不要用肋骨，因為肋骨是你重修的最後工具，用假體跟鼻頭用鼻軟骨跟鼻中隔（膈）就好」，最後她也希望大家一起美美的不要踩到坑。

雪碧以過來人身分奉勸想整形的美女「改裝後的車就是一直要維修」。（翻攝自臉書）雪碧以過來人身分奉勸想整形的美女「改裝後的車就是一直要維修」。（翻攝自臉書）

