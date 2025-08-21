伊能靜嫩尪出手了！爆「很少回家」怒喊告 一舉動回應婚變傳聞

伊能靜（右）2015年與中國男星秦昊再婚。（資料照，記者王文麟攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲的伊能靜2015年與小10歲的秦昊再婚，婚後育有女兒「米粒」，兩人結婚邁向十週年，雖然常常被傳婚變，不過兩人都不時以行動打臉傳聞，秦昊日前上節目就透露和伊能靜在生活中「很互補」，大方曬恩愛。

秦昊在節目上放閃。（翻攝自微博）

伊能靜前陣子因在直播中脫口而出：「我還是很戀愛腦，我就覺得我先生很少回家嘛」、「我們認識這13年，他幾乎沒有停止過（工作），我又覺得他、秦老師跟女兒在一起的記憶太少了。」卻被網友扭曲為婚姻亮紅燈，「伊能靜說秦昊很少回家」關鍵字上了熱搜。

伊能靜、秦昊日前又被唱衰婚姻，雙雙出面澄清。（翻攝自微博）

對此，秦昊的工作室喊告，伊能靜也火大表示：「前一段情感動不動挑撥，希望看熱鬧，這一段感情各種造謠。」她直嗆：「麻煩不要斷章取義好嗎？明明說的是今年秦先生過完年就在家到現在九個月沒去拍戲，因為前幾年太忙了，今年想慎選劇本，也想多跟女兒相處。」、「什麼時代了還在搞斷章取義這套。都不用負法律責任是嗎。」

