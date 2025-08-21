童子賢被解救出來！不談能源助陣大咖歌后：從台灣女兒出發

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后羅思容以零雨組詩創作專輯《女兒的九十九種藍》，並與台灣4大獨立樂團包括草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS和庵心自在所合作，今天包括「國寶級詩人」零雨、和碩董事長童子賢童子賢都現身記者會站台。

羅思容表示，一直都是零雨的粉絲，一切都是來自於詩的召喚，她還深刻記得五年前讀到〈女兒〉組詩時那一晚的震動，「我彷彿被牽引著進入詩作裡百年來女兒們的身體和命運，並且隨著他們漂流浮沉，零雨說這組詩她醞釀書寫了兩年，我卻莫名地一夜之間就把十首詩作譜唱出來，這是我從來沒有過的創作經驗！」羅思容指出，這張專輯從台灣女兒出發，並且交織關懷世界上的女兒們的生存困境也關係著女兒們的未來。

零雨向來鮮少露面，稍早出席活動感性表示：「創作，是人類原始的信仰。我們的生命因為有了這一種信仰，而變得豐盛！」除了感謝羅思容以及草莓救星等獨立樂團之外，她還特別提到童子賢，「感謝童子賢先生多年來對文學界衷心的奉獻」

童子賢長年耕耘於文學推廣，他透露一直都是零雨老師的詩迷，很感謝羅思容、樂團們和MV導演的創意，讓大家體驗到一首詩能有這麼多不一樣的展現。

童子賢在現場侃侃而談：「很開心今天不用談能源，感謝詩歌把我解救出來」引起現場一陣掌聲！」他接著說：「目宿媒體已經累積了跟20位作家合作系列電影作品，也跟白先勇老師合作崑曲推廣。印象中小時候我們聽詩人們楊弦、余光中、席慕蓉的詩作入歌，後來又跟著羅大佑老師的歌聲走進詩人吳晟的《吾鄉印象》，我們真心的希望可以透過這樣的合作，讓更多年輕人可以有更多機會因為歌曲來接觸到詩！」

