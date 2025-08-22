（專訪）洪培翔一分之差無緣商人夢 卻在新聞舞台高分逆轉

洪培翔今年4月轉戰年代壹新聞接任新聞部總監，相隔3個月再推出新節目《真相對話錄》。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／專訪〕資深媒體人洪培翔主持《台灣啟示錄》長達18年，用一個個深入人心的故事，描繪台灣社會的真實與掙扎。他今年4月轉戰年代壹新聞接任新聞部總監，相隔3個月後推出新節目《真相對話錄》，繼續以新聞人的敏銳，記錄台灣人的喜怒哀樂。

洪培翔當年原本只差不到一分就能進企管系，卻因落榜誤打誤撞走進廣電。（記者王文麟攝）

在媒體圈打滾多年，其實洪培翔從未想過會當記者，他說高中選組時，阿嬤曾期待他當醫生，但他小時候被美工刀割到手、血流如注的記憶仍歷歷在目，「我當場嚇到暈過去，到現在手上還留著那道疤。」這讓他明白，自己這一生注定與白袍無緣。後來洪培翔立志攻讀企管系，認為當商人致富的機會較高，不過命運的安排時常巧妙，因為根據落點預估，他剛好壓線錄取企管系，但沒想到最後卻以不到一分之差落榜，轉而被政大廣電系錄取。

洪培翔至今仍喜愛打籃球。左為資深體育主播陳亞理。（洪培翔提供）

成為大學新鮮人初期，洪培翔把熱忱全注入籃球隊，直到大三那年，看了一部名為《因為你愛過》的電影，故事描寫資深戰地記者與懷抱主播夢的小記者之間的一段情感故事，男主角在戰地前線不幸殉職，卻也完成他一生最重要的報導。這部作品如醍醐灌頂般地喚醒了洪培翔對新聞工作的嚮往與憧憬，至今那張老電影的海報仍掛在他家牆上，歲月讓海報褪色，但未曾抹去他對新聞最初的感動。

原以為誤打誤撞進入廣電系，會走入電影製作的世界，最後卻踏上了寫新聞、說故事的道路，洪培翔有感而發道：「從沒想過要寫稿，卻寫了一輩子的稿。人生中很多重要的十字路口，最終往往是你沒想過的方向，帶領你走向屬於你的旅程。」

洪培翔的新聞啟蒙來自一部老電影《因為你愛過》，海報至今仍掛在家中，提醒他最初的感動。（記者王文麟攝）

如今轉戰年代新聞，洪培翔沒有選擇安逸，他說自己不會做一成不變的事，但是會繼續說故事。對他而言，說故事不只是職業，更是一種使命，「我很喜歡採訪有故事的人，不是因為他最後有多成功，而是他如何從低谷中爬起來。順境沒有故事，逆境才有。」認為人物的生命力、抵抗力與復原力，往往才是最能鼓舞人心的存在。

《真相對話錄》主打「聽見最真實的聲音」，洪培翔透過與來賓的深度對話，層層剖析事件背後的真相及內幕，也將再次用「說故事」的力量打動人心，以說書人的熱情，為觀眾描繪一幕幕有力量的真實人生。

