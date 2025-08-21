王大陸開庭勘驗微信對話記錄 友語音訊息：去問陳零九

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙4百萬餘元，透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資，涉違反個資法等罪嫌，新北地院今日再度開庭審理，並勘驗王大陸的微信對話記錄後，王的辯護律師表示，王與友人的對話記錄無法識別陳志明身分，與個資法構成要件不符。

藝人王大陸因違反個資法至新北地院出庭，庭訊結束後也一樣不發一語。（記者王定傳攝）

此外，法官勘驗過程約20分鐘，其中一段微信語音對話，王詢問朋友「黑哥（即陳志明）」是否可靠？該名友人回王大陸要他去問陳零九，並提及另名男藝人姓名，十分耐人尋味；至於陳零九已因找陳志明閃兵成功而被起訴，另名男藝人並未涉案遭約談、起訴，是否涉及閃兵，僅憑語音對話尚無法釐清確認。

請繼續往下閱讀...

本案起因於王大陸不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，今年2月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉協助查詢陳男個資，游取得個資後傳給王並說：「360萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

檢方另查出，王男因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人去年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

法院今年7月間開庭時，王大陸全盤否認犯行，此外，王大陸斥資360萬元閃兵，因主腦被抓而未遂，雖閃兵沒事但他交付健保卡讓他人假冒看診仍觸法，此部分檢方日前已將他起訴，不在今天審理範圍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法