李愛綺有靈異體質！鬼月海邊驚見「黑影上岸」 住飯店遭女鬼壓身掐脖

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》日前邀請藝人李愛綺、資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、資深禮儀師洪于婷，一同分享「鬼門晚開更可怕？餓鬼盡出禁忌更多更兇？」李愛綺透露自己有靈異體質，小時候入住飯店床上抱著的人不是媽媽，以及婚後與家人至海邊遊玩，驚見幢幢黑影從海中上岸，更曾至國外宣傳時遭女鬼壓身掐脖子等經歷。

李愛綺回想住宿飯店時以為抱著的是媽媽。（和展影視提供）

李愛綺自小有敏感體質，12歲時發行第一張專輯前往中南部宣傳，與媽媽共住飯店，入住時房間是邊間，當時她年紀小沒多想，「我去洗澡洗到一半，電燈突然閃了一下，在浴室聽到電視聲音是打開的，出了浴室後房間安靜、電視是關著的。」當下覺得怪怪的，趕緊上床抱著背對著她的媽媽準備睡覺，「突然間燈又突然暗掉，緊抱媽媽卻越抱越冷，張開眼睛看到一頭長髮在胸前，但是我媽媽是短髮！」

請繼續往下閱讀...

不敢亂動的她只好維持原本的姿勢，再度感覺到燈又亮了一下，她看到自己的腳穿過那女生的透明下半身，「確定這女生不是我媽媽！」她大叫衝出房門看到媽媽從隔壁的工作人員房間離開，將剛剛的遭遇告知媽媽跟工作人員，她們決定立刻退房，沒想到櫃檯沒有多問直接退錢，「可見這飯店一定有問題！」

李愛綺回想似乎從這天開始，彷彿開啟了靈異體質，某年農曆中元節跟全家人、好友們到南部海邊遊玩，即使長輩再三提醒不要下水，但一堆外國人不理解民俗風情仍是堅持到海邊玩，她說到了海邊看到沙灘上一堆供品、紙錢，「我老公看到還說好漂亮的藝術。」

李愛綺至海邊遊玩，驚見西裝男坐在香蕉船上對她揮手。（和展影視提供）

到了傍晚開始焚燒紙錢，她形容燒紙錢的黑煙好像被吸走，天空突然變得烏雲密佈吹起一陣怪風，「我回頭看海本來是藍色突然間變黑，還有一堆黑影從遠方移動到岸上，一片黑影走上來應該是要拿供品。」李愛綺當下跟先生決定帶小孩回飯店，其他年輕家人朋友持續留在海灘上玩，突然聽到朋友們叫著妹妹名字要她回來，她趕緊來到海灘發現妹妹一直往海中走，「眼睜睜看妹妹爬上香蕉船，一陣浪打來把她打進海裡，好不容易把妹妹拉回來，待她清醒後問她發生什麼事，她說看到同行的朋友坐在香蕉船上叫她過去，但妹妹說的朋友就在岸上，根本不是在香蕉船那。」

一玄老師解釋李愛綺碰到的靈異現象。（和展影視提供）

一群人開始覺得詭異趕緊收拾物品回飯店，這時候李愛綺回頭一看「香蕉船上有位穿西裝男子正在跟我揮手。」對此，民俗專家一玄老師說：「穿著西裝的水鬼感覺是來相親的，想找漂亮女生陰陽調和，招不到妹妹那姐姐也可以。」

李愛綺碰到的靈異事件不止一樁，她回想曾經到海外宣傳時，因入住飯店後時間尚早便躺在床上小憩，「窗簾被一陣風吹起來，聽到腳步聲從房門右邊靠近我床邊，當時我是側睡感覺到有東西趴在我身上，偷偷轉頭看到一個女生的頭趴在靠近我臀部的地方，但我沒有害怕也覺得沒有敵意，便默默地就睡著了。」

李愛綺講述海外宣時遇到女鬼躺上身。（和展影視提供）

等到晚上綵排結束回到飯店，回想著下午發生的事開始覺得毛毛的，此時又一陣風吹開窗簾、腳步聲再度出現，她趕緊拿出佛珠傍身，「突然有一雙女生的手掐著我的脖子，我拿著佛珠用力掙扎亂動，終於衝出房門去找經紀人，沒想到經紀人說妹妹剛洗澡時也遇到有人摸她的臉。」眾人嚇得連夜換飯店。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法