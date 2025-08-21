晴時多雲

娛樂 最新消息

人夫男星讓人暈船！周湯豪曝台東私密回憶

〔記者張釔泠／台北報導〕「嗨！出發吧來台東」演唱會9月13、14日在台東市國際地標登場，繼首波卡司三大金曲歌后楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩之後，今（21日）再公布3組超人氣歌手：周湯豪預告帶來籌備中的新歌，Marz23信心十足放話「絕對讓你暈船」。天團玖壹壹更是打包票：「30分鐘的歌單，我們一定選最炸的歌，炸好炸滿！」

Marz23、周湯豪、玖壹壹接力熱唱。（台東縣政府提供）Marz23、周湯豪、玖壹壹接力熱唱。（台東縣政府提供）

玖壹壹和周湯豪對台東都不陌生，周湯豪上一張專輯有多首歌曲在台東取景，他對這片土地情有獨鍾，2023 年更與母親比莉同台新年嗨翻台東，如今再度受邀回台東演出，他興奮直呼：「真的非常非常開心！台東有太多以前沒看過的美麗地方，這次又能多探索一些，太幸福了。」

他推薦給粉絲兩個私藏景點：「金剛大道」以及每年舉行熱氣球嘉年華「鹿野高台」。他形容：「熱氣球嘉年華真的很屌又很舒服！」回憶起上次演出時，他還克服懼高症登上熱氣球，成為他難忘的勇氣紀錄。至於台東美食，周湯豪最愛原住民朋友製作的糯米飯：「那種糯香跟口感真的讓人難以忘懷！」

玖壹壹難忘台東。（台東縣政府提供）玖壹壹難忘台東。（台東縣政府提供）

玖壹壹則是4年前到台東拍攝實境節目《極島冒險》時在金崙待了兩個禮拜，在下榻的民宿認識很多親切又真心的居民朋友，至今仍印象深刻；當時他們有感而發創作的歌曲《嘎勒阿勒》，這次也會在「嗨！出發吧來台東」演唱會表演：「期待與金崙的小朋友們一起在舞台上玩！」玖壹壹推薦給歌迷的台東吃喝玩樂，是在海邊開越野沙灘車、吃池上便當，洋蔥表示：「最喜歡池上便當，我很喜歡在演出前吃便當！」

今年6月甫率領TRASH獲得金曲獎最佳樂團獎的Marz23，得獎前夕才和TRASH成員們一起在「東浪嘉年華」演出，Marz23說：「那次媽媽還特地帶親友團到台東來看我們表演，這一回『嗨！出發吧來台東』則是我個人演出的第一次，我很喜歡大自然。每次到台東都有放鬆的感覺，所以對這次演出特別期待。」

周湯豪將帶來新歌。（台東縣政府提供）周湯豪將帶來新歌。（台東縣政府提供）

說到旅遊習慣，周湯豪坦言自己是「行前功課派」，無論是景點還是美食，他都會事先查好、安排好才出發；已經是人父的Marz23，工作家庭都得兼顧實在太忙：「所以旅行通常都會讓別人來幫忙安排，我就是去放鬆的。」但他們異口同聲表示台東是很適合Chill一下的地方，周湯豪再三強調：「台東真的很美，歡迎大家一定要來看看！」

點圖放大header
點圖放大body

