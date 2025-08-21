吉卜力迷準備搶特典！《紅豬》台灣限定海報效果搶先看

〔記者許世穎／台北報導〕被譽為吉卜力工作室「最熱血神作」的宮﨑駿經典鉅作《紅豬》，即將於9月4日在台磅礡上映。在吉卜力迷熱烈敲碗下，繼上半年《風之谷》掀起現象級「王蟲熱潮」之後，片商甲上娛樂今隆重公開金獎設計師方序中與知名藝術家董十行再度聯手打造的台灣限定海報，全球限量5萬份的A2尺寸首週重磅特典，收藏價值絕對爆表。

宮﨑駿經典鉅作《紅豬》被譽為吉卜力工作室「最熱血神作」。（甲上提供）

吉卜力工作室經典鉅作《紅豬》透過自由壯闊的飛行空戰場面以及感動人心的冒險劇情，在日本以54億日圓的亮眼佳績榮登年度票房冠軍，特別的是，全片充滿著宮﨑駿最熱愛的戰鬥機、反戰等自傳色彩以及浪漫、愛情、夢想等吸睛元素，被影迷視為不可錯過的絕佳經典。

此次電影重返大銀幕，片商再度邀請「究方社」創意總監方序中為台灣限定海報操刀，獻給每個熱愛《紅豬》與飛行的愛好者，談及設計概念，方序中感性表示：「那份關於飛翔的熱血與感動，原來一直深藏在心底，從未真正遠離。」並提及他的外公正是一位空軍飛行員，對他而言，外公不僅是偶像，是影響他最重要的人，更是創作的靈感來源。

「紅豬」波魯克與他的紅色戰鬥機為《紅豬》動畫中最經典的象徵。（甲上提供）

而《紅豬》其中一幕描寫昔日已逝的飛行夥伴們在天空集結而成像銀河般的飛機群，也令方序中深感震撼，因此在海報構圖上，想傳遞出空戰英雄就算回歸嚮往的平靜生活，內心的夢想始終沒有消失的設計概念，並且將對外公的思念與愛自然融入到《紅豬》海報設計中，也是送給天上外公的一份特別禮物。

海報視覺以湛藍海面作為襯底，動畫中最經典的象徵「紅豬」波魯克與他的紅色戰鬥機停泊其上，透過局部打凸的印刷工藝營造立體感十足的飛行艇輪廓，而看似波光粼粼的海面，隨著光線與視角的變化，驚喜發現竟是一架架局部上光不上色的飛機群，翱翔於上空相伴左右，細膩且多層次的視覺彩蛋層出不窮，完美復刻《紅豬》作品中所傳達「翱翔的浪漫」精神。

《紅豬》台灣限定海報海報組圖對照，採用局部打凸印刷工藝營造紅色戰鬥機立體感，輔以局部上光與不上色的隱形飛機群彩蛋，作為電影上映首週重磅特典。（甲上提供）

方序中與藝術家好友董十行陸續為吉卜力經典作品《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》共同創造出令人驚豔的絕美話題海報，更以《風之谷》的「限量版王蟲圖鑑」掀起全台現象級搶購熱潮，每每出手都別出心裁、追求極致的兩人，此次第5度為吉卜力工作室攜手合作，反覆觀看《紅豬》後獲得更多新觀點及反思，創作核心深刻進入主角波魯克的內心。

方序中進一步說明海報設計理念：「走入人生的中段，雖已不再奔波於夢想的前線，卻彷彿在一片蔚藍海洋中，悠然地躺臥於機翼之上。陽光灑落，穿過波光粼粼的海面，映照出內心深處，那份仍依戀著與夥伴們翱翔天際的渴望。畫面俐落而簡約，看似飛翔，實則來自海洋的視角切換，巧妙表現現實生活與內心世界之間的張力與矛盾。」

董十行在繪畫表現上，以精簡的形狀與色彩展現出悠閒的心境，並透過寫實手法，使廣闊的海面呈現出堅實而沉穩的焦點。董十行表示：「紅豬與飛機的關係如同夥伴，我在繪製時，用柔和的筆觸和質感賦予紅豬與飛機之間和諧的氛圍。將蔚藍海面微微照映在機身邊緣，與大片留白的海域相互呼應，使畫面更顯融洽。」而紅豬身旁隱約浮現的透明飛機，董十行則以俐落而潔淨的筆觸去勾勒，暗示紅豬的戰友們靜靜陪伴在他左右，傳遞出含蓄卻深刻的情感。

關於海報上的片名標準字也設計獨家巧思，方序中使用老字體的圖像變化，結合與眾飛機集結的畫面，表達在新舊時代中的存在與消逝。值得一提的是，這次在實體海報的印刷設計上，方序中以線條勾勒飛行艇的完整輪廓，並透過局部打凸印刷工藝營造立體感，不只是在視覺，在觸覺上也能有細膩感受。

《紅豬》台灣限定海報實體海報拍攝圖，採用局部打凸印刷工藝營造紅色戰鬥機立體感，輔以局部上光與不上色的隱形飛機群彩蛋，細節控必收。（甲上提供）

除了亮眼的紅色飛行艇以外，畫面中規劃許多隱藏的戰鬥機彩蛋，大小及型號皆考究地查閱相關資料繪製，輔以局部上光與不上色的印刷技法，隨著光線的變化，展現出細膩且多層次的視覺感受，邀請觀者在其中感受那份潛藏的自由與飛翔的記憶，細節控必收！

此版《紅豬》台灣限定海報皆手工打上專屬銀色流水編碼，杜絕盜版，全球限量僅5萬份，凡於電影《紅豬》上映首周（9月4至11日）至全台戲院購買兩張《紅豬》電影票，就有機會獲得A2尺寸限量特典海報乙張，另外，全球唯一復古票卡收藏套票也於Pinkoi熱烈預購中，目前還剩少量票券，敬請把握最後收藏機會。《紅豬》即將在9月4日全台盛大上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

