爆被劉文正徒弟追求！方文琳突鬆口「幸好沒交往」曝秘辛

〔記者林欣穎／台北報導〕王偉忠主持中廣節目《欸！我說到哪裡了？》，最新一集找來在舞台劇《明星養老院》飾演院長的方文琳分享這次演出感受。王偉忠覺得方文琳看起來狀態非常好，身心健康、美麗大方，方文琳表示，自己今年滿六十歲了，徹底丟掉偶包，什麼都能演，還想著要騎腳踏車環島一週。

方文琳從40年前飛鷹三姝出道，方文琳覺得當年的明星跟現在很不一樣，以前她的老闆是劉文正，非常在乎形象，要她們亮相都要穿華服、要化妝，那時偶像不能談戀愛，但其實大家都各自有男朋友，她還會跟裘海正、伊能靜湊在一起聊戀情，只是都不能對外說。

王偉忠忽然爆料，當年巫啟賢也在劉文正旗下，愛慕著方文琳，方文琳笑說她知道，但幸好當年沒有交往，現在她跟巫啟賢還是朋友。王偉忠笑說，「肯定是嫌棄巫啟賢小腿太粗！」讓方文琳連連否認。

當年從歌壇跨足演戲，方文琳說，這個轉型也調適很久，首先，演戲就沒辦法像過去天天練歌，所以歌喉會退步，加上很多戲都有男女主角的親密鏡頭，必須拍吻戲，她也要克服心理障礙。方文琳笑說：「後來吻戲越演越多、也非常好！」直爽的態度逗得王偉忠直封她是「喜劇泰斗」！

明星的人生也有起伏，方文琳說，她也曾經歷過《明星養老院》中明星們的落寞，甚至一整年一毛錢收入都沒有，加上自己開始更年期症狀、又遇到女兒青春期，同住的媽媽與她的女兒還經常祖孫意見不合，讓她很傷腦筋。

但後來想到女兒、房貸、爸爸媽媽，她覺得自己一定要好，身邊的孩子家人才會好，所以透過運動、信仰，找到了全新的自己。現在房貸還清了，身體也復原，負擔輕鬆很多，又充滿活力的開始盤算接下來要跑全馬，還是騎腳踏車環島。

舞台劇《明星養老院》2.0 將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。

