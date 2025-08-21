魏如萱認愛21歲嫩男友掀波瀾 大咖歌王曝告假內幕想唸她4個字

〔記者陽昕翰、實習記者譚曉曼／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今天舉辦新專輯搶聽會，他這次邀來金曲歌后魏如萱合唱新歌《一半一半》，對於魏如萱前陣子爆出的感情風波，蕭煌奇受訪也做出回應。

金曲歌王蕭煌奇今天舉辦新專輯搶聽會。（記者陳奕全攝）

魏如萱前陣子認愛小他21歲的嫩男友Ian，卻因為Ian與前女友若盈藕斷絲連又掀波瀾，當時魏如萱也因為工作，向主持的電台節目告假。

蕭煌奇受訪表示，其實當時魏如萱請假就是要去拍攝他的新歌MV，「我本來想說『妳白癡喔』，但我沒有講出來，因為每個人有自己的選擇，感情事就自己負責。」更稱遇到這種男人不用太留戀，打趣向歌后喊話：「妳就選我就好了啊」。蕭煌奇透露，魏如萱很敬業，拍攝MV當天心情很好，至於七夕節將至有什麽打算，他聽了也開玩笑說：「打電話給魏如萱啊！」

蕭煌奇與金曲歌后魏如萱合作新歌《一半一半》。（記者陳奕全攝）

蕭煌奇談到，當初他寫完這首新歌，腦袋中浮現的合唱對象就是魏如萱，前陣子他們碰面都是用台語溝通，要練習「口氣」，歌王幽默補充：「我像是她的字典，並沒有發生情感關係。」

