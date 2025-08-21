《我們六個》導演曝馬志翔臨時加一幕 渣爸喊「對不起」誕生核彈級鏡頭

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》昨晚（20日）播出大結局，父親「林達生」的角色牽動無數觀眾情緒。飾演該角色的馬志翔演出大獲好評。導演王傳宗也在社群發文，細數與馬志翔的緣分與合作過程，感性分享第11集「核彈級鏡頭」誕生內幕。

馬志翔飾演「林達生」最終迎來喪禮場景，虐心程度逼哭觀眾。（翻攝自YouTube）

王傳宗透露，他與馬志翔雖然同為導演、又是文化大學校友，但直到《我們六個》才是兩人首次合作。他笑說馬志翔當年出道早，自己只是遠遠看過他在校園打籃球，如今能在戲裡攜手，格外有緣。

請繼續往下閱讀...

王傳宗提到第11集的「核彈級鏡頭」，原先設計是要拍攝父親回家找秋伶吃年夜飯，作為告別式的回憶畫面，但馬志翔臨場提出：「父親雖然做了很多渣事，但應該留一個對孩子內疚與不捨的鏡頭。」於是他在畫面中，一跛一跛走回來，回頭向女兒道出「爸爸對不起」，並揮手催促她回家。王傳宗說，當下自己坐在監看螢幕前都心頭一震，和馬志翔看完回放後，更不約而同擊掌認定「對，就是這顆鏡頭！」。這幕最後果然成為劇中催淚重點，呼應大姐薇渟的崩潰哭戲，感動觀眾無數。

黃薇渟崩潰淚崩場景呼應馬志翔告別，成為劇中最震撼的核彈級鏡頭。（翻攝自YouTube）

王傳宗也解釋，許多觀眾疑惑角色為何能快速放下對父親的恨，其實戲劇是時間切片，現實中可能早已經過多年，「親情」最終讓人選擇和解。他認為《我們六個》能引發共鳴，不只是因為真實事件本身衝擊，更因編劇團隊溫柔而細膩的鋪陳，演員天心與馬志翔的深情演出，以及表演指導們的調整，才成就出這部賺人熱淚的家庭劇。

