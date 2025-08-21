晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿驚傳3年婚姻傳亮紅燈 《全明星》男星「同遊美國」全說了！

金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔今（21日）出席伊林娛樂舉辦的「第14屆Eelin Star璀璨之星」決賽，被問及好友粿粿與范姜彥豐婚變傳聞，他坦言自4月美國旅遊回台後，和大家只聚餐過一次，之後就因忙於戲劇宣傳而較少聯絡。

王品澔忙著準備新電影的拍攝。（伊林娛樂提供）王品澔忙著準備新電影的拍攝。（伊林娛樂提供）

王品澔表示，年初在美國旅遊時，完全未察覺粿粿與范姜彥豐有異狀，彼此相處都很自然，「大家都在享受旅行，我沒有特別注意」。回台後，他和《全明星運動會》好友群仍有聚會，但那之後就沒再見過粿粿，因為他投入戲劇宣傳及拍攝工作，「有段時間沒見面了，不確定她狀況如何，我平常不是會主動關心的人，他們如果說了，我才會知道」。

金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）

他也提到，日前粿粿和范姜彥豐生日，他都有傳訊息祝福，「回應都很正常，就回了謝謝」。王品澔坦言，自己在群組裡本來就是較安靜、少互動的成員。

金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）

王品澔擔任璀璨之星形象大使，他和蔡衣宸、金雲到場為參賽者打氣，王品澔為璀璨之星第8屆模特兒組冠軍，入行後多元發展，現已有「國民兒子」稱號，在戲劇《拜六禮拜》劇中詮釋細膩情感，深獲觀眾喜愛；第9屆花漾少女組亞軍的蔡衣宸，現不只是Passion Sisters的人氣啦啦隊女孩，也經常出現在綜藝節目，亦參與戲劇《阿榮與阿玉》、《阿叔》等影集演出；新生代藝人金雲從《原子少年》脫穎而出，曾榮獲韓國Asia Model Festival Awards的模特兒之星獎項，今年更以演員的身分，演出第一部戲劇作品BL《看見愛》，亮眼的演技受到關注。

蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）

王品澔忙著準備新電影的拍攝。（伊林娛樂提供）王品澔忙著準備新電影的拍攝。（伊林娛樂提供）

王品澔主演的《拜六禮拜》剛播完，接下來他要忙新電影的拍攝，他給學弟妹的建議是「記住比賽的心情，不管以後是不是從事這行業，要記住追逐夢想的過程。」蔡衣宸最近忙著參加體育相關活動，她希望參賽者「不管什麼名次，要記住享受舞台的初心。」暑假快結束，金雲準備開學，他趁著暑假一個人帶著攝影機去基隆、新竹爬山，他笑說：「我去深山裡修行了一段時間，從高的地方往下看風景，跟大自然接觸。」他給新人的建議很特別，「做每件事情前可以先拜拜求心安。」

金雲準備開學，趁著暑假去爬山放空。（伊林娛樂提供）金雲準備開學，趁著暑假去爬山放空。（伊林娛樂提供）

金雲準備開學，趁著暑假去爬山放空。（伊林娛樂提供）金雲準備開學，趁著暑假去爬山放空。（伊林娛樂提供）

蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中