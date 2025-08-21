粿粿驚傳3年婚姻傳亮紅燈 《全明星》男星「同遊美國」全說了！

金雲（左起）、蔡衣宸、王品澔是第14屆璀璨之星形象大使。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔今（21日）出席伊林娛樂舉辦的「第14屆Eelin Star璀璨之星」決賽，被問及好友粿粿與范姜彥豐婚變傳聞，他坦言自4月美國旅遊回台後，和大家只聚餐過一次，之後就因忙於戲劇宣傳而較少聯絡。

王品澔忙著準備新電影的拍攝。（伊林娛樂提供）

王品澔表示，年初在美國旅遊時，完全未察覺粿粿與范姜彥豐有異狀，彼此相處都很自然，「大家都在享受旅行，我沒有特別注意」。回台後，他和《全明星運動會》好友群仍有聚會，但那之後就沒再見過粿粿，因為他投入戲劇宣傳及拍攝工作，「有段時間沒見面了，不確定她狀況如何，我平常不是會主動關心的人，他們如果說了，我才會知道」。

他也提到，日前粿粿和范姜彥豐生日，他都有傳訊息祝福，「回應都很正常，就回了謝謝」。王品澔坦言，自己在群組裡本來就是較安靜、少互動的成員。

王品澔擔任璀璨之星形象大使，他和蔡衣宸、金雲到場為參賽者打氣，王品澔為璀璨之星第8屆模特兒組冠軍，入行後多元發展，現已有「國民兒子」稱號，在戲劇《拜六禮拜》劇中詮釋細膩情感，深獲觀眾喜愛；第9屆花漾少女組亞軍的蔡衣宸，現不只是Passion Sisters的人氣啦啦隊女孩，也經常出現在綜藝節目，亦參與戲劇《阿榮與阿玉》、《阿叔》等影集演出；新生代藝人金雲從《原子少年》脫穎而出，曾榮獲韓國Asia Model Festival Awards的模特兒之星獎項，今年更以演員的身分，演出第一部戲劇作品BL《看見愛》，亮眼的演技受到關注。

蔡衣宸建議新人要享受舞台。（伊林娛樂提供）

王品澔主演的《拜六禮拜》剛播完，接下來他要忙新電影的拍攝，他給學弟妹的建議是「記住比賽的心情，不管以後是不是從事這行業，要記住追逐夢想的過程。」蔡衣宸最近忙著參加體育相關活動，她希望參賽者「不管什麼名次，要記住享受舞台的初心。」暑假快結束，金雲準備開學，他趁著暑假一個人帶著攝影機去基隆、新竹爬山，他笑說：「我去深山裡修行了一段時間，從高的地方往下看風景，跟大自然接觸。」他給新人的建議很特別，「做每件事情前可以先拜拜求心安。」

金雲準備開學，趁著暑假去爬山放空。（伊林娛樂提供）

