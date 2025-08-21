晴時多雲

娛樂 最新消息

葉全真盛世美顏重現！舊劇照激似IU被翻出「屌打現在一票網紅臉」

〔記者邱奕欽／台北報導〕55歲葉全真近期因有貼心粉絲剪輯整理她早年的戲劇作品再度掀起熱議，影片中的她清麗脫俗的扮相與自然氣質，讓大批網友驚艷直呼「這才是真正的盛世美顏」、「和IU一樣的五官！」話題在網路上瞬間發酵。

葉全真過往劇照曝光，被激讚是盛世美顏。（翻攝自臉書）葉全真過往劇照曝光，被激讚是盛世美顏。（翻攝自臉書）

葉全真17歲在處女作《雪在燒》背部全裸聲名大噪，開啟長達34年的演藝生涯，她從電影橫跨到電視劇出演風靡一時的八點檔《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》被封為「本土劇女神」。然而，有粉絲細心將葉全真以往的影視作品剪輯再一起，網友們待看完影片後紛紛大感驚艷，「有點像IU」、「和IU一樣的五官」、「放到現在也是清冷系美人」、「屌打現在一票網紅臉」、「前2年看過本人，還是很漂亮」、「女人最可貴的是獨有的氣質」、「楚楚可憐的美」。

葉全真五官清秀，被網友以IU相提並論。（翻攝自臉書）葉全真五官清秀，被網友以IU相提並論。（翻攝自臉書）

許多人驚訝於葉全真早年作品中的顏值與氣場，直言放到今天的演藝圈依舊能完勝。事實上，葉全真出道多年，曾以甜美形象與靈動演技深受觀眾喜愛，代表作更橫跨電視劇與電影。如今透過粉絲的回顧剪輯，她再度憑藉清冷脫俗的美貌受到年輕世代認識與喜愛，也意外成為網路熱議的「逆時代美顏」代表。

