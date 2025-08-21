原民歌手千百惠昔日小三上位 背不倫罵名情史轟動

千百惠曾與作曲家高大林傳出婚外情，背上不倫罵名。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕上世紀80年代紅遍半邊天的原住民歌手「千百惠」鍾蘭芯傳來病逝消息，兒子高陸灣亦發布訃聞，證實噩耗。回顧千百惠一生，感情經歷豐富的她，曾與作曲家高大林傳出婚外情，背上不倫罵名，最後兩人雖走在一起，但千百惠卻被說是「小三上位」，如今這一切也都隨風而逝。

千百惠1991年前往中國北京參加活動時，與新婚不久的高大林傳出婚外情，最後千百惠與高大林兩人成功牽手，步入婚姻。然而外界對他倆的感情非常不諒解，認為高大林負了前妻，千百惠則奪人所愛。

千百惠與高大林的感情受到外界強烈抨擊，因此她選擇淡出演藝圈。（翻攝自微博）

千百惠與高大林的感情受到外界強烈抨擊，因此她選擇淡出演藝圈，並將生活重心移至中國，成為相夫教子的家庭主婦。然而，2022年千百惠接受訪問時，首度正面回應與高大林的戀情，她坦白自己當時的確是為了愛情、為了高大林才選擇定居中國，並強調當時渴望過著平凡家庭生活，婉拒了無數次復出邀約。

千百惠為了高大林選擇離開五光十色的演藝圈，沒想到，兩人婚姻仍未走到天長地久。2021年千百惠搬到成都展開新生活，並承認與高大林婚姻走不下去了，千百惠覺得自己過得瀟灑自在。

高大林為了千百惠結束與人氣歌手何靜3個月的婚姻。（翻攝自微博）

當年高大林為了千百惠結束與人氣歌手何靜的婚姻，讓何靜結婚僅3個月就離婚，外界更是毫不留情地直指千百惠就是破壞何靜婚姻的小三，從此「小三」標籤就隨著千百惠難以撕下。

千百惠病逝消息證實後，歌迷只能不斷聆聽1984年推出的首張專輯《絲雨長巷》，以及經典曲《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》緬懷。

