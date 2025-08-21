晴時多雲

娛樂 最新消息

林千又揭南法婚禮驚人花費！飯店1晚28萬、賓客餐食人均1萬

藝人林千又與男友Jeon於17日在南法舉辦夢幻婚禮。（翻攝自IG）藝人林千又與男友Jeon於17日在南法舉辦夢幻婚禮。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林千又與男友Jeon於17日在南法舉辦夢幻婚禮，現場美得宛如童話，豈料竟傳出林千又不提供賓客機票住宿一事，她事後澄清確實無法負擔賓客的額外開銷，因此願意自付機票跟住宿飛來參加她婚禮的，都是非常重要的朋友。今（21）日林千又也曬出婚禮真實開銷，向那些認為機票住宿要全由她出的酸民喊話，「自己沒能來還亂講話，真的心太狹隘」。

林千又公開婚禮驚人花費。（翻攝自IG）林千又公開婚禮驚人花費。（翻攝自IG）

林千又21日在IG公開婚禮開銷明細，她表示，婚禮現場舞台與走道布置約100萬、鮮花100萬、草皮20萬、酒水與小點20萬、燈光音效50萬、婚顧50萬，還安排小提琴演出花費12萬；喜酒餐食方面1人約1萬，總共有70名賓客，婚禮後招待朋友用餐高達數百萬；至於夫妻倆的飯店則是1晚要價28萬，訂了6晚，總計將近千萬，已經超出預算非常多，根本沒法再招待所有賓客機票住宿。

林千又表示，辦婚禮前她認為花個500萬應該就能辦得很盛大，沒想到還是低估了歐洲的物價，她認為若想要在法國、摩洛哥等地辦婚禮真的要有花錢的心理準備，「但是一切都值得」。

