胡宇威淚崩！目睹父親「一舉動」心碎 哽咽揭辛酸童年

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威今（21日）出席家扶基金會「無窮世代計畫」公益記者會，共情貧童生活與學習困境，暖心籲幫助孩子看見改變的未來。在活動上播放的影片中，有外祖母帶著一對兄妹長大，其中外祖母講了句「我可以吃下所有苦，不希望小孩子負擔這些苦」讓胡宇威瞬間落淚，他受訪時坦言過去在美國生活，爸爸收掉餐廳後，也曾講過這樣的話，讓他心有戚戚焉。

他受訪時談及此事，忍不住又哽咽，他提到當年爸爸的餐廳收掉，剛好加上房貸，爸爸的經濟壓力極大，當時胡宇威國、高中之際，看到爸爸流淚，問媽媽原因，媽媽才轉述爸爸的話說：「他希望所有的苦都是他吃，不希望你們來扛。」

而他從小就是個懂事的小孩，在超市若想要一項東西，會先問媽媽「可以買這個嗎」，若媽媽拒絕，他只會默默放回架上，不會胡鬧。上了大學，他也積極打工，和爸媽一同負擔昂貴的美國大學學費，他說：「我能多一份工作，就能讓家裡少一份困擾。」

他大學做過的工作不少，像是武術教練，也曾到銀行擔任電話催款，很難想像平時講話和氣的他會討債，他反倒自豪說：「我隔壁的同事都用激烈方式要求對方還款，但有些客戶接到我的電話後，可能覺得我聲音平靜，比較有平衡，之後還會指名要我負責這案子，算我的業績！」

曾有被討債的客戶對他說「期待之後（接起電話），是你的聲音」，甚至有客戶會到他公司樓下等他，他說：「一開始以為要找麻煩，沒想到是要送我禮物，感謝我跟他一起度過欠債難關。」但他認為應該是小時候家中也有經濟問題，很能同理對方的心情。

此外，他和陳庭妮結婚2年，兩人從沒打消舉辦戶外婚禮的念頭，若是先有小孩才辦婚禮可以嗎？他樂不可支說：「當然可以，這也是種緣分，他可以當『花瓣』。」後來才被糾正應該要說「當花童撒花瓣」。

而他上月過43歲生日，夫妻倆吃飯慶祝，但他喜滋滋說陳庭妮到法國買了他最愛的美國球隊的外套和帽子送他，只是談到禮物時，最近在錄製廚藝真人秀《星廚之戰》的胡宇威忍不住眼神發亮，說自己很想要一組新的廚師刀，後來隔空喊話老婆：「這可以當七夕情人節 、聖誕節禮物！」

家扶基金會「無窮世代計畫」募款目標8000萬元，將透過生活補助、急難救助、教育提升與能力建構，協助弱勢兒少與家庭穩步脫離困境，建立未來自立的基礎，誠摯邀請社會各界一同響應捐款，看見孩子的困境與需求，支持他邁向改變的未來。

