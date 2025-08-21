晴時多雲

娛樂 最新消息

向太豪擲買下台北4塊地！寵郭碧婷蓋動物園

向太霸氣出手，在台北一口氣買下4塊地送媳婦。（翻攝自微博）向太霸氣出手，在台北一口氣買下4塊地送媳婦。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕郭碧婷與向佐結婚6年，育有一子一女，外界對這段豪門婚姻始終高度關注。雖然過去屢傳婚變，但向佐曾親口否認，直言「我們挺好的，真的挺好的」，一家四口生活穩定。郭碧婷婚後依舊延續她熱愛動物的個性；為了支持媳婦的心願，婆婆向太陳嵐展現超霸氣寵媳舉動，乾脆在台北郭碧婷娘家周邊，直接出手買下多塊相連土地，規模大到宛如私人動物園。

據悉，這些土地包含娘家旁邊、後方及相鄰地塊，整合後成為專屬寵物基地。郭碧婷親自參與設計，細分犬舍、貓房、鳥類活動區，甚至還有「公雞VIP房」。由於分區動線極為講究，光是設計就耗費兩年，至今仍未完全定稿，可見她對毛孩的用心程度。

向太強調不為難兒媳就是不為難兒子。（翻攝自微博）向太強調不為難兒媳就是不為難兒子。（翻攝自微博）

面對外界好奇婆媳相處之道，向太語重心長表示，「不為難兒媳就是不為難兒子」，強調自己堅持「只出錢、不干涉」，並保持「不干涉、不同住」的界線。她認為媳婦快樂，兒子才能輕鬆，家庭才能真正和睦。

點圖放大header
點圖放大body

