韓初戀女神金娜妍「每天只睡2小時」累到得皮蛇！全身劇痛恐留疤

韓啦啦隊女神金娜妍因過勞導致免疫系統崩壞，年紀輕輕就得皮蛇。（翻攝自Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「初戀女神」金娜妍今年5月宣布正式與台灣經紀公司簽約，隨後加入味全龍啦啦隊，因為工作過於忙碌，幾乎每天都睡眠不足。近日金娜妍發文證實自己因長期過勞導致免疫系統崩壞，年紀輕輕就罹患了皮蛇（帶狀皰疹），痛苦表示「痛到像是被熔岩灼燒眼睛一樣」，但敬業的她為了不影響工作，竟戴著眼罩硬撐著應援，讓粉絲心疼不已。

經歷慘痛教訓後，金娜妍呼籲粉絲務必珍視自己的身體。（翻攝自Threads）

金娜妍因過度勞累罹患皮蛇，她坦言，自己為了工作常常犧牲睡眠，下班後還會跟同事出遊、聚會，常常一天只睡2個小時，簡直把自己當成超人。然而，她的身體禁不起這樣消耗，最終因免疫系統崩壞，竟爆發了俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。

請繼續往下閱讀...

回顧剛得病時的徵狀，不僅高燒不退、全身劇痛，眼睛周圍的皰疹更痛到像被灼燒，嚇得她急忙就醫。由於該病通常會發生在免疫力低下的小孩或老人身上，金娜妍也因此被醫師痛斥了一番，且因她的皰疹長在眼睛附近，就算痊癒了也可能會留疤，對於需要常常上鏡頭的她來說，無疑是沉重的一擊。

狠狠被身體病痛上了一課後，金娜妍開始體悟到健康的重要性，「現在的我吃得好、睡得飽，只要覺得有點累就會特別注意！」，也呼籲粉絲務必珍視自己的身體。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法