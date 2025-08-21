晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓初戀女神金娜妍「每天只睡2小時」累到得皮蛇！全身劇痛恐留疤

韓啦啦隊女神金娜妍因過勞導致免疫系統崩壞，年紀輕輕就得皮蛇。（翻攝自Threads）韓啦啦隊女神金娜妍因過勞導致免疫系統崩壞，年紀輕輕就得皮蛇。（翻攝自Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「初戀女神」金娜妍今年5月宣布正式與台灣經紀公司簽約，隨後加入味全龍啦啦隊，因為工作過於忙碌，幾乎每天都睡眠不足。近日金娜妍發文證實自己因長期過勞導致免疫系統崩壞，年紀輕輕就罹患了皮蛇（帶狀皰疹），痛苦表示「痛到像是被熔岩灼燒眼睛一樣」，但敬業的她為了不影響工作，竟戴著眼罩硬撐著應援，讓粉絲心疼不已。

經歷慘痛教訓後，金娜妍呼籲粉絲務必珍視自己的身體。（翻攝自Threads）經歷慘痛教訓後，金娜妍呼籲粉絲務必珍視自己的身體。（翻攝自Threads）

金娜妍因過度勞累罹患皮蛇，她坦言，自己為了工作常常犧牲睡眠，下班後還會跟同事出遊、聚會，常常一天只睡2個小時，簡直把自己當成超人。然而，她的身體禁不起這樣消耗，最終因免疫系統崩壞，竟爆發了俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。

回顧剛得病時的徵狀，不僅高燒不退、全身劇痛，眼睛周圍的皰疹更痛到像被灼燒，嚇得她急忙就醫。由於該病通常會發生在免疫力低下的小孩或老人身上，金娜妍也因此被醫師痛斥了一番，且因她的皰疹長在眼睛附近，就算痊癒了也可能會留疤，對於需要常常上鏡頭的她來說，無疑是沉重的一擊。

狠狠被身體病痛上了一課後，金娜妍開始體悟到健康的重要性，「現在的我吃得好、睡得飽，只要覺得有點累就會特別注意！」，也呼籲粉絲務必珍視自己的身體。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中