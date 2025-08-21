基隆巴菲特助攻！吳怡霈手握上千萬股票 十多張鴻海「超低價買進」

吳怡霈今與林哲修出席廣播金鐘60主持人發佈會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕鴻海今收盤價206元，吳怡霈今與林哲修出席廣播金鐘60主持人發佈會時透露，自己35歲開始投資，至今資歷已10年，目前手上有十幾張鴻海股票，還強調當初入手價格很低，60多元就買進，台積電也握有幾張但不多，總股票市值超過1000多萬。

吳怡霈投資資歷10年。（三立提供）

吳怡霈透露爸爸是投資專家，親朋好友甚至封他「基隆巴菲特」，自己則是35歲之後才開始投資。她分享投資心法就是定期定額買ETF，美股部分也有涉獵，證券戶裡總股票市值超過1000多萬，被現場媒體大誇特誇，她就開始爆料其他藝人：「張鈞甯比較厲害啦！台積電的話，陳志強比較多，他都賣股票辦婚禮。」

吳怡霈分享投資心法。（三立提供）

吳怡霈在前年七夕宣布與交往13年的日本男友桑原AKIRA結婚，兩人中間歷經2次分手，她說最近一次分手時，自己廣播節目的製作人，一直找兩性專家來錄音，陪她度過情傷，不過她反而是不斷被來賓療癒，後來成功與AKIRA修復，還直接修成正果。吳怡霈有感而發說，老公請我不要放棄廣播這項工作，因為當初是廣播挽救了我們的感情。

