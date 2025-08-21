晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

基隆巴菲特助攻！吳怡霈手握上千萬股票 十多張鴻海「超低價買進」

吳怡霈今與林哲修出席廣播金鐘60主持人發佈會。（三立提供）吳怡霈今與林哲修出席廣播金鐘60主持人發佈會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕鴻海今收盤價206元，吳怡霈今與林哲修出席廣播金鐘60主持人發佈會時透露，自己35歲開始投資，至今資歷已10年，目前手上有十幾張鴻海股票，還強調當初入手價格很低，60多元就買進，台積電也握有幾張但不多，總股票市值超過1000多萬。

吳怡霈投資資歷10年。（三立提供）吳怡霈投資資歷10年。（三立提供）

吳怡霈透露爸爸是投資專家，親朋好友甚至封他「基隆巴菲特」，自己則是35歲之後才開始投資。她分享投資心法就是定期定額買ETF，美股部分也有涉獵，證券戶裡總股票市值超過1000多萬，被現場媒體大誇特誇，她就開始爆料其他藝人：「張鈞甯比較厲害啦！台積電的話，陳志強比較多，他都賣股票辦婚禮。」

吳怡霈分享投資心法。（三立提供）吳怡霈分享投資心法。（三立提供）

吳怡霈在前年七夕宣布與交往13年的日本男友桑原AKIRA結婚，兩人中間歷經2次分手，她說最近一次分手時，自己廣播節目的製作人，一直找兩性專家來錄音，陪她度過情傷，不過她反而是不斷被來賓療癒，後來成功與AKIRA修復，還直接修成正果。吳怡霈有感而發說，老公請我不要放棄廣播這項工作，因為當初是廣播挽救了我們的感情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中