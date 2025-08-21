女女組KAXA迎來出道一週年 跨界靈感大爆發「毫無阻礙」

KAXA首次為音樂劇寫插曲。（滾石提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕雙人女子組合KAXA為音樂劇《九月啊九月》量身打造插曲《秋天的夜晚》，首次接下音樂劇插曲邀約，學生時期曾接觸音樂劇的Lexa表示：「理解舞台與音樂的連結非常深刻，所以很期待。」Kaį則笑說：「人生最靠近音樂劇就是這次！」希望音樂能承載角色未能說出的情感，讓觀眾僅透過聆聽，也能感受劇情重量。

在創作過程中，KAXA回憶最深刻的是靈感流暢。從旋律到歌詞幾乎毫無阻礙，這種少見的順利讓她們更加投入。對於《秋天的夜晚》承載兩位女主角間裂痕與遺憾的設定，兩人感觸頗深：「很多誤會不是因事情本身，而是因錯過時機沒能好好說清楚。」希望提醒自己與歌迷，重要的話要及時說出口。

8月8日《九月啊九月》台北首演時，她們第一次現場聽到作品，在台下眼眶泛淚。這次跨界讓她們對音樂劇藝術能量有更深體會。此外，學長U:NUS高胥崴與《滾石摘星號》同期夥伴葉柔特別出演，兩人精湛演技與誇張妝容甚至讓KAXA一度認不出，笑稱：「還怕因認識會出戲，結果看得超入戲！」

另一首劇中關鍵曲《九月啊九月》由創作歌手wann打造。（滾石提供）

另一首劇中關鍵曲《九月啊九月》由創作歌手wann打造，數位單曲已於7月25日上架。不同於以往詞意曖昧的創作，這首歌必須情感清晰，於是她多次調整歌詞，寫出能快速引起共鳴的作品。wann坦言，歌曲承載著「不得不捨棄的選擇與遺憾」，希望療癒觀眾，也提醒大家擁抱曾經。她首次在劇場聽見演員詮釋時，想起高中吉他社歲月，直言：「眼淚差點掉下來！看到李純真獨自彈琴唱歌，她在自己的世界裡，只有音樂相伴，正是這首歌最初的模樣。」

KAXA於7月底迎來出道一週年，與團隊、朋友及歌迷共同回顧粉絲準備的電視牆驚喜。未來將持續創作並挑戰跨界合作，延續此次能量。wann則在參加《大學聲》踢館賽後，計畫陸續發表更多作品，用音樂與更多人連結，傳遞療癒與真摯情感。

