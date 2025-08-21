晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女女組KAXA迎來出道一週年 跨界靈感大爆發「毫無阻礙」

KAXA首次為音樂劇寫插曲。（滾石提供）KAXA首次為音樂劇寫插曲。（滾石提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕雙人女子組合KAXA為音樂劇《九月啊九月》量身打造插曲《秋天的夜晚》，首次接下音樂劇插曲邀約，學生時期曾接觸音樂劇的Lexa表示：「理解舞台與音樂的連結非常深刻，所以很期待。」Kaį則笑說：「人生最靠近音樂劇就是這次！」希望音樂能承載角色未能說出的情感，讓觀眾僅透過聆聽，也能感受劇情重量。

KAXA首次為音樂劇寫插曲。（滾石提供）KAXA首次為音樂劇寫插曲。（滾石提供）

在創作過程中，KAXA回憶最深刻的是靈感流暢。從旋律到歌詞幾乎毫無阻礙，這種少見的順利讓她們更加投入。對於《秋天的夜晚》承載兩位女主角間裂痕與遺憾的設定，兩人感觸頗深：「很多誤會不是因事情本身，而是因錯過時機沒能好好說清楚。」希望提醒自己與歌迷，重要的話要及時說出口。

8月8日《九月啊九月》台北首演時，她們第一次現場聽到作品，在台下眼眶泛淚。這次跨界讓她們對音樂劇藝術能量有更深體會。此外，學長U:NUS高胥崴與《滾石摘星號》同期夥伴葉柔特別出演，兩人精湛演技與誇張妝容甚至讓KAXA一度認不出，笑稱：「還怕因認識會出戲，結果看得超入戲！」

另一首劇中關鍵曲《九月啊九月》由創作歌手wann打造。（滾石提供）另一首劇中關鍵曲《九月啊九月》由創作歌手wann打造。（滾石提供）

另一首劇中關鍵曲《九月啊九月》由創作歌手wann打造，數位單曲已於7月25日上架。不同於以往詞意曖昧的創作，這首歌必須情感清晰，於是她多次調整歌詞，寫出能快速引起共鳴的作品。wann坦言，歌曲承載著「不得不捨棄的選擇與遺憾」，希望療癒觀眾，也提醒大家擁抱曾經。她首次在劇場聽見演員詮釋時，想起高中吉他社歲月，直言：「眼淚差點掉下來！看到李純真獨自彈琴唱歌，她在自己的世界裡，只有音樂相伴，正是這首歌最初的模樣。」

KAXA於7月底迎來出道一週年，與團隊、朋友及歌迷共同回顧粉絲準備的電視牆驚喜。未來將持續創作並挑戰跨界合作，延續此次能量。wann則在參加《大學聲》踢館賽後，計畫陸續發表更多作品，用音樂與更多人連結，傳遞療癒與真摯情感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中