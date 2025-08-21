晴時多雲

娛樂 最新消息

孫安佐摟新歡孫鵬避談「當阿公」！親曝要他留台原因

《角頭－鬥陣欸》今日在影城舉辦一日店長活動。（記者胡舜翔攝）《角頭－鬥陣欸》今日在影城舉辦一日店長活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座台片續作《角頭－鬥陣欸》今（21）日在影城舉辦一日店長活動，孫鵬、伊正、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、黃冠智等人一同出席，鄭人碩不停放送粉絲福利，包括抱抱、親臉頰，被伊正虧是「舌」值擔當，「他到晚上可能會變成厚厚的一片香腸嘴！」黃尚禾更笑喊「會發紫！」

電影今天剛上映就開紅盤，據悉，在MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY票房更是《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的1.5倍。被問到票房壓力，孫鵬表示興奮又緊張，「哪有什麼票房壓力，大家這麼支持，就算有也是好的壓力！」

《角頭－鬥陣欸》影城一日店長活動，鄭人碩放送粉絲福利。（記者胡舜翔攝）《角頭－鬥陣欸》影城一日店長活動，鄭人碩放送粉絲福利。（記者胡舜翔攝）

鄭人碩感謝粉絲支持，直說就算在外面碰到，「儘管跟我要福利！」孫鵬說「只要不伸舌頭就好！」鄭人碩趕緊解釋「怕人家不舒服啦！」孫鵬提到當初看第一集《角頭》的粉絲都已經當阿公了，「孫子都出來了！」

《角頭－鬥陣欸》今日在影城舉辦一日店長活動。（記者胡舜翔攝）《角頭－鬥陣欸》今日在影城舉辦一日店長活動。（記者胡舜翔攝）

由於孫安佐日前傳出帶著新歡在街頭甜曬恩愛，被問到是否有機會當阿公？孫鵬迴避表示「我們今天不聊他好不好！」另外，有報導指出狄鶯將送孫安佐出國留學，孫鵬今則表示「在拍的時候就再三叮嚀了，現在都不准出國，全部都留在台灣看電影、看《角頭》！」似乎也打槍了該說法。《角頭－鬥陣欸》全台上映中。

