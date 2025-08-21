晴時多雲

娛樂 最新消息

Energy幹大事！牛奶坤達效法湯姆克魯斯 驚人絕技曝光

Energy牛奶、坤達將合體表演高空彈簧Solo秀。（相信音樂提供）Energy牛奶、坤達將合體表演高空彈簧Solo秀。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy9月6、7日將在高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，隨著倒數半個月的時間逼近，五位團員正如火如荼投入排練，期望以全新內容帶給粉絲滿滿驚喜與誠意。這次演唱會看點十足，包括每位團員的Solo舞台，將展現各自的獨門絕技，而牛奶與坤達更將挑戰登上10米高空、約4層樓的彈簧特技表演。

牛奶、坤達展現特技表演。（相信音樂提供）牛奶、坤達展現特技表演。（相信音樂提供）

本次的高空特技表演發想來自牛奶，他從以前就一直有想在空中展現演出的夢想，也趁著在自己的演唱會上有機會任性一回，實現夢想。牛奶透露他的偶像是好萊塢巨星湯姆克魯斯，希望能效仿阿湯哥挑戰不可能的任務的精神。據了解，他們將挑戰空中倒立、風火輪旋轉等高難度動作，並搭配合作演出，帶來一段讓粉絲看到「掉下巴」的空中大秀。

坤達將在高空中強力拉伸展現二頭肌。（相信音樂提供）坤達將在高空中強力拉伸展現二頭肌。（相信音樂提供）

牛奶笑說，這幾年分開的時間比較少持續鍛鍊身體，但回歸一年多已逐漸恢復體能，如今狀態良好，趁此機會挑戰自我，過去都在地板上「頭轉」的他，這次將挑戰在空中高速旋轉，在天與地間都展現超強絕技！而牛奶也感性地說：「極限挑戰的同時，也為粉絲、自己、家人留下值得回味的作品，並展現演唱會主題『ALL IN』的全力以赴！」

牛奶完成高空特技夢。（相信音樂提供）牛奶完成高空特技夢。（相信音樂提供）

坤達則是受邀與牛奶一同挑戰，坤達將展現如體操動作般的空中倒立，並在強力拉伸下秀出結實二頭肌！過去幾個月，坤達與牛奶一同接受高空訓練，不僅要克服懼高感，更需進行全身肌耐力鍛鍊，還要配合老師指導的動作與音樂節奏，專注度與默契缺一不可。談及擔心之處，牛奶直言：「現場演出只有一次機會，沒辦法重來！」而坤達補充說：「再加上前半段演唱會已經有許多表演，體力上需要好好調配。」為了這次演出兩人拚盡全力，將以突破極限的演出為觀眾帶來最震撼的驚喜。

