賈靜雯比基尼私照外流 修杰楷態度淡定：該看的都看過了

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（21日）擔任「2026渣打台北公益馬拉松」活動大使，老婆賈靜雯稍早在另一場活動得知女兒梧桐妹在小帳分享媽媽的比基尼照，立刻自嘲：「這麼小，有什麼好看的？」修杰楷被問有沒有嫌過老婆胸小，他表示完全不會嫌棄，看了也不會害羞，「該看的都看過了」，認為只要老婆覺得好看就好。

修杰楷原本還以為是梧桐妹在小帳曬自己的比基尼照，後來才知道是分享媽媽的，他笑說：「我剛剛以為是Angel，才想說青春的肉體穿比基尼很正常，我老婆也可以穿啊！」隨後還滑手機確認，「真的耶！上面還寫可以找她拍照，還留信箱……好，我等一下私訊她，發通告給她來幫我拍照。」

被問到最愛老婆什麼造型，修杰楷秒答「運動狀態」，直誇賈靜雯平常做瑜伽、重訓，很自然漂亮。至於害羞時刻，他坦言是「被老婆稱讚」的時候，因為兩人平常都以真面目相對，但看到彼此在工作中的模樣，就會覺得對方很漂亮、狀態很好。賈靜雯偶爾會誇他，而他則回以滿滿「情緒價值」，適時給鼓勵。

對於賈靜雯自嘲「胸太小」，修杰楷展現滿滿求生慾：「完全不會嫌棄，我覺得還好，不會特別注意這方面的大小，她一直以來就是這樣，不會嫌小。」至於看到老婆穿比基尼是否會害羞？他笑回：「其實還好，她沒有到很常穿，但真的在海邊穿太多，好像也很奇怪。不會啦，該看的都看過了，所以OK，她覺得好看就好。」

