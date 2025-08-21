晴時多雲

慘遭前經紀人侵吞400萬！吳怡霈蒐證階段卡關 父一句安慰超暖

吳怡霈遭前經紀人背叛後，學會與人保持距離。（三立提供）吳怡霈遭前經紀人背叛後，學會與人保持距離。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳怡霈5月宣布與合作10年的經紀人江鈺謹解約，並爆料對方侵吞400多萬外，還冒名販售演唱會門票。她今（21日）與林哲修出席廣播金鐘60主持人發布會時再度提及此事，語氣中難掩心痛。

吳怡霈（右）與林哲修出席廣播金鐘60主持人發布會。（三立提供）吳怡霈（右）與林哲修出席廣播金鐘60主持人發布會。（三立提供）

吳怡霈坦言近兩個月來完全無法找到前經紀人，「她從原本的家搬走了，甚至換了很多次電話，等於人間蒸發。」目前案件還未進入法律程序，因為蒐證困難，「有些合約都不知道是真的假的，我真的很想把她找出來，問個清楚。」

雖然被拿走400多萬，但吳怡霈認為最痛的不是錢，而是對人性的信任崩塌，「她（江鈺謹）以前隨時都可以進我家，我把她當家人看待，我們很close，卻換來這樣的背叛。」吳怡霈說這件事讓她學會在人際互動中要保留界線，不再毫無防備。

吳怡霈感謝爸爸暖心提點。（三立提供）吳怡霈感謝爸爸暖心提點。（三立提供）

面對如此沉重的背叛，家人與前輩們都給了吳怡霈安慰。她透露爸爸投資眼光精準，是大家眼中的「基隆巴菲特」，「爸爸告訴我，人生不要一直回頭看，要往前看，認真賺錢、存錢和投錢，當作妳上輩子欠了她。」一位「哥字輩」的前輩也勸她別再糾結，專注向前。

