曹格兒子滿17歲了！搞怪照被出賣 網一看驚呆「好帥」

歌手曹格與前妻吳速玲的育有一對兒女。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手曹格與前妻吳速玲的育有一對兒女Joe、Grace，兄妹倆於2014年就與曹格參與節目《爸爸去哪兒》的錄製，因可愛外型圈粉無數。轉眼間Joe於今（21）日迎來17歲生日，媽媽速玲準時發文送上祝福，兒子的帥氣外型也隨之曝光。

曹格、吳速玲大兒子Joe今（21）日迎接17歲生日。（翻攝自IG）

吳速玲今（21）日在IG發文曬出多張兒子的照片，送上生日祝福，「想想以前，每年在你生日的時候，總是祝福你健康快樂地長大，不知不覺你真的長大了」，從第一張照片中可見Joe帶著毛帽，坐在餐桌前笑得很燦爛，他的五官深邃、皮膚細緻，就算笑到眼睛瞇成直線，仍能看出是位帥哥。

請繼續往下閱讀...

Joe不時對著鏡頭搞怪，活潑的個性從小到大都沒變。（翻攝自IG）

吳速玲也曬出多張兒子小時候與長大的對比照，照片中Joe不時對著鏡頭搞怪，活潑的個性從小到大都沒變，幾乎是等比例長大，讓不少網友驚呼「感覺個性都沒變，但越來越帥了」、「媽媽好會生，好可愛」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法