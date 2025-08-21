晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹格兒子滿17歲了！搞怪照被出賣 網一看驚呆「好帥」

歌手曹格與前妻吳速玲的育有一對兒女。（翻攝自IG）歌手曹格與前妻吳速玲的育有一對兒女。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手曹格與前妻吳速玲的育有一對兒女Joe、Grace，兄妹倆於2014年就與曹格參與節目《爸爸去哪兒》的錄製，因可愛外型圈粉無數。轉眼間Joe於今（21）日迎來17歲生日，媽媽速玲準時發文送上祝福，兒子的帥氣外型也隨之曝光。

曹格、吳速玲大兒子Joe今（21）日迎接17歲生日。（翻攝自IG）曹格、吳速玲大兒子Joe今（21）日迎接17歲生日。（翻攝自IG）

吳速玲今（21）日在IG發文曬出多張兒子的照片，送上生日祝福，「想想以前，每年在你生日的時候，總是祝福你健康快樂地長大，不知不覺你真的長大了」，從第一張照片中可見Joe帶著毛帽，坐在餐桌前笑得很燦爛，他的五官深邃、皮膚細緻，就算笑到眼睛瞇成直線，仍能看出是位帥哥。

Joe不時對著鏡頭搞怪，活潑的個性從小到大都沒變。（翻攝自IG）Joe不時對著鏡頭搞怪，活潑的個性從小到大都沒變。（翻攝自IG）

吳速玲也曬出多張兒子小時候與長大的對比照，照片中Joe不時對著鏡頭搞怪，活潑的個性從小到大都沒變，幾乎是等比例長大，讓不少網友驚呼「感覺個性都沒變，但越來越帥了」、「媽媽好會生，好可愛」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中