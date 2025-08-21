涉擅查個資 王大陸二度開庭不發一語

藝人王大陸（左1）二度開庭不發一語。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙4百萬餘元，透過四海幫海鷹堂堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資，涉違反個資法等罪嫌，新北地院今日再度開庭審理，王大陸步入法庭前面對媒體詢問不發一語。

檢方調查，王男不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，今年2月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉協助查詢陳男個資，透過游傳給王，游並對王說：「360萬拿回來，之後你再找別的人處理。」

請繼續往下閱讀...

檢方另查出，王男因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男協助，王與游、闕三人去年間先成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組後，游再拜託陳子俊幫忙，陳涉嫌以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男哥哥個資，還透過管道取得潘男胞姊的地址與手機，游回報給王、闕兩人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

法院今年7月間開庭時，王大陸全盤否認犯行，此外，王大陸斥資360萬元閃兵，因主腦被抓而未遂，雖閃兵沒事但他交付健保卡讓他人假冒看診仍觸法，此部分檢方日前已將他起訴，不在今天審理範圍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法