各務禮美奈大解放！雪白巨乳全露出 網看呆：噴鼻血了

〔娛樂頻道／綜合報導〕台日混血女神各務禮美奈和明星弟弟各務孝太在台灣演藝圈共同努力，禮美奈在參加競賽節目《炸裂吧！女孩》後人氣直直飆漲，同時她也加入味全龍啦啦隊，成為「小龍女」一員。平日裡看似文靜氣質的她，竟罕見曬出性感比基尼照片，令大批粉絲鼻血直流。

各務禮美奈參加《炸裂吧！女孩》後人氣直直飆漲。（翻攝自IG）

各務禮美奈近日在IG曬出一系列性感比基尼照，並寫下：「it’s summer」，畫面中可見她穿著花卉圖騰的抹胸式比基尼，僅僅一小塊布遮住傲人上圍，下身搭配綠色丁字褲，曼妙的身材曲線展露無疑。第二套則是經典黑白搭配的比基尼，只見她盤腿坐在躺椅上，散發出神秘成熟性感的氣質。

各務禮美奈罕見曬出性感比基尼照片。（翻攝自IG）

照片曝光後，立即吸引大批粉絲與網友朝聖按讚留言：「看了心情好好」、「太辣了吧」、「超喜翻」、「噴鼻血了」，連同為「炸裂女孩」演藝圈好友也紛紛現身留言，林芷芸讚嘆「辣美」、ELKIE莊錠欣也激動喊「瘋了」。

