YTR遊土耳其出海釣魚刷新紀錄 融融預告節目將推第二季

融融（右）搭檔圖佳遊土耳其。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融搭檔圖佳錄製八大外景節目《自由的旅行者》，本週最新一集回到土耳其之旅的起點伊斯坦堡，一行人造訪當地知名的百年糖果老店，主持人融融體驗店家純手工製作糖果過程，在保留傳統技法之餘，老店將「迴轉壽司」概念套用在甜點上，推出「迴轉糖果」創新吃法。

琳瑯滿目各式甜食，在轉盤上讓人隨意挑選，融融只敢淺嚐味道，身為重度螞蟻人的圖佳則難掩興奮，一口氣掃光六盤！融融笑說，如果愛吃甜食又有選擇障礙的話，迴轉甜點是最佳選擇，不僅能嚐到不同口味，價格也比單買一包軟糖更划算。

請繼續往下閱讀...

此外，吸引全球釣客朝聖的「加拉達大橋」，橋下是著名的博斯普魯斯海峽，由於此處海流交錯的特性，匯集大量漁群，釣客不必出海，只要站在橋上就能體驗魚兒上鉤的樂趣。融融、圖佳先前在安塔利亞挑戰釣魚卻敗興而歸，這次特別求助在地達人指導，融融拿著釣竿頗有架式，之前練習的技巧還記憶猶新，沒想到一出竿沒多久時間就釣到六隻魚，總算一雪前恥，把之前的份全補回來。

融融（左）搭檔圖佳遊土耳其，大啖甜點。（八大提供）

難得來到博斯普魯斯海域，外景隊安排一趟遊船之旅，感受穿梭歐亞兩洲的海上風情。吹著徐徐微風，這趟18天的土耳其旅程也將告一段落，身為在地友人的圖佳有感而發，覺得自己不是土耳其人反而像台灣人，許多地方以前從未造訪過，這次重新更認識自己生長的地方，開心之外更是感動。

一向習慣自己掌鏡拍攝的融融，這次有團隊照料，不用擔心吃住及交通問題，雖然輕鬆但也有令他覺得累的地方，「就是吃好多甜食！對我來說真的很困難。」他衷心感謝有搭檔圖佳的幫忙！《自由的旅行者》首站土耳其之旅結束後，融融透露節目的探索精神不會停止，並預告第二季即將展開。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法