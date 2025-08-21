晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰「餐廳端菜」身影全被拍 邀老闆合照還遭拒 真實身分曝光

白冰冰為親弟的餐廳化身端菜小妹。（民視提供）白冰冰為親弟的餐廳化身端菜小妹。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前到林口餐廳與演藝圈好閨密丁鈴以及友人聚餐，白冰冰特別介紹又掛保證推薦起餐廳，白冰冰還在店裡忙前忙後，成了最重量級的「端菜小妹」，驚呆眾人。

白冰冰（右）與資深歌手丁鈴。（民視提供）白冰冰（右）與資深歌手丁鈴。（民視提供）

原來這間複合式早午餐是白冰冰的親弟弟與弟妹經營的，白冰冰說弟弟低調到站在她旁邊都不會說是「白冰冰弟弟」，提到弟弟之前在金融產業擔任高管職務，因為弟妹是廚師一直懷有開店夢想，為了老婆居然義無反顧直接離職、開了這家店，白冰冰笑說當年還唸他沒差幾年怎麼不做到退休，心疼他放棄優渥退休金，但力讚弟妹是「美食藝術家」，除了早午餐還有須事先預定的無菜單的料理，每一道菜兼具美學的擺盤，讓人賞心悅目，白冰冰甚至邀約弟弟一起合照，還被他婉拒讓她哭笑不得說「很少人被人拒絕。」

在家中排行老三的白冰冰，提到早期扛起家中經濟重擔，感慨無限的說：「與這個弟弟相差十幾歲，小時候都是我照顧長大的，弟弟妹妹當年學費都是我負責賺錢」，白冰冰笑說施比受更有福，到老的時候住在附近也有個關照，也常常來用餐，笑說說不定來買早餐會看到「野生白冰冰」喔。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中