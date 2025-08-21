全聯先生宣布回歸代言人！1分36秒全新廣告釋出 全網：這樣才對味

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「全聯先生」邱彥翔2023年因為酒醉，失態持鐵條狂砸路邊千萬麥拉倫跑車，沉寂演藝圈長達2年，與賣場品牌全聯16年的合作就此中斷，令不少網友感到可惜。不過昨（20）日，全聯突拋震撼彈，釋出由全聯先生代言的全新廣告，讓大批網友又狂又喜。

「全聯先生」邱彥翔回歸全聯代言人。（翻攝自臉書）

昨日全聯官方臉書上傳一則貼文，釋出「大全聯」的全新廣告並寫下：「他回來了，有些人回來，是為了愛情。有些人回來，是忘了帶雨傘。他回來，可能只是，其實他未曾離開。就像全聯一直在你身邊，全聯先生也一直在這裡，現在更加入了，更大更全，逛起來更爽快的大全聯，陪伴大家的生活。」可見全聯先生利用往常一樣的搞笑風格，重新擔任代言人。

「全聯先生」邱彥翔曾因喝酒誤事暫停與全聯合作。

影片曝光後，瞬間引起大批網友湧入留言：「全聯廣告還得是全聯先生才對味」、「還是要這種沒有起伏的聲音才對全聯的味啊，希望全聯先生能好好珍惜這次的回歸機會」、「全聯廣告真的不能沒有全聯先生~」、「中元節，就是不能少，全聯先生」、「終於回歸了，感動」。

