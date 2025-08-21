26歲百萬網紅懷孕仍全麻整形 胎兒發育異常不幸流產

26歲網紅韓安冉因在懷孕初期全身麻醉整形，導致胎兒無法正常發育，只好動流產手術。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國百萬網紅韓安冉因頻繁整形、離婚3次又4婚等經歷時常引爆話題。目前懷第三胎的她傳出流產噩耗，韓安冉猜測可能是懷孕初期還全身麻醉整形的關係，才導致胎兒無法正常發育。

韓安冉熱衷整形變美，全身上下整形高達數十次，她在與第4任老公結婚後懷有雙胞胎，前三個月都相安無事，怎料在某次檢查卻發現胎兒發育異常，不得不進行引產，她推測可能與自己在懷孕初期還全身麻醉進行鼻子整形有關，當時施打的麻醉藥物可能就是影響胎兒發育的主因。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後馬上在網路上引發議論，部分網友怒斥韓安冉懷孕還敢整形，根本就是不把小孩生命當作一回事，對此韓安冉也解釋，整形手術是在發現懷孕前進行的，屬於不能預見的情況，但她年僅26歲就不斷整形、結婚又離婚，早已被不少中國網友視為爭議性人物。

