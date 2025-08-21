晴時多雲

娛樂 最新消息

趙露思「註銷3000萬微博」後首發聲 怒揭「誰再說我買熱搜」內幕

趙露思現在轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）趙露思現在轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思與經紀公司銀河酷娛的合約糾紛持續延燒，她近日開直播為自身權益發聲，吸引大批網友圍觀，甚至掀起「全網追直播」的罕見盛況。此外，她19日也正式註銷擁有超過3000萬粉絲的微博帳號，在直播中語帶輕鬆地說：「從此以後，再也不會有人說我買熱搜啦！」

趙露思出道多年，堪稱中國小花旦之一，在微博累積龐大粉絲，影響力不容小覷。如今註銷微博成功，她反倒以「可喜可賀」來說明心境，並火力全開反擊酸民：「誰再說我占用公共資源，是你想蹭，不是我想蹭好嗎！」

趙露思因為長期被網路霸凌，決定告別微博。（翻攝自微博）趙露思因為長期被網路霸凌，決定告別微博。（翻攝自微博）

她透露長期深受「黑熱搜」困擾，情緒激動表示：「再也不會因為不去參加活動，就被掛半年黑熱搜了，威脅不到我吧！」並強調自己選擇沉默已久，如今忍無可忍才正面回應：「所有的發瘋都不是突如其來，你們能這麼強勢、這麼壞，是因為有人助長。」看得出來長期壓抑的不滿。

雖然告別微博，但趙露思轉戰小紅書，人氣依舊強勁，成為該平台史上首位突破2000萬粉絲的明星，目前追隨者已超過2300萬，持續攀升，有望再現微博時期的3000萬粉絲盛況，展現不減反增的超高人氣。

