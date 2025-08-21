機票週二買最低價？旅遊達人破解傳聞 曝日本私房景點避開人潮

網紅機票獵人蓋瑞哥教買便宜機票攻略。（NOW生活攻略提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐敏華、林氏璧主持《NOW生活攻略》透露六月底時要去澳洲玩，訂機票時一時猶豫，才差一天，票價就從24000元漲到38000元讓她懊悔不已，這讓搭檔林氏璧頗有同感，因為今年暑假飛日本反常地出現「早買反而比晚買更貴」的現象，網紅「機票獵人」蓋瑞哥解釋因為廉航加入戰局，以日本為例，紅眼航班甚至出現四、五千元的票價，傳統航空難以競爭，導致日本航線形成「供過於求」，所以票價才會如此親民。

節目中林氏璧提出幾大買機票的「鄉野傳說」，例如機票越早買越便宜、每逢週二買最低價等，蓋瑞哥指出過去航空公司放票以人工操作為主，現在靠大數據與AI系統調整艙位，賣得好就往上釋出高艙等，賣不好則會降價，因此很難再用早買一定便宜的方式來判斷。

請繼續往下閱讀...

林氏璧（右）破解買票「都市傳說」，徐敏華（左起）、易遊網總經理陳志豪、機票獵人蓋瑞哥。（NOW生活攻略提供）

此外，航空公司通常會在週一檢視銷售狀況，隔日釋出調整艙位，因此週二、週三確實較容易出現優惠票價，不過他也提醒最近社群上常有人教學用VPN跨境買票能撿便宜，蓋瑞哥說: 「很多是限定當地居民的購買的票種，買票時不知道，最後可能因身份不符遭取消，風險很高，不建議這樣買票。」

林氏璧推薦去北海道、東北賞楓。（林氏璧提供）

暑假結束，下一個日本旅遊旺季就是賞楓季，機票肯定貴桑桑，林氏璧拿出私房推薦，建議若想避開人潮，可選擇北海道、東北等二線城市，蓋瑞哥則指出東北各地有不同機場，像是「茨城進、秋田出」的組合，機票彈性大、不易被炒高，不必堅持東京進出，可省下不少錢。不過相較機票，日本住宿卻愈來愈貴，以東京為例，熱門鬧區房價全世界旅客都在搶，林氏璧建議「平日住市中心、假日改往郊區」，才能降低成本。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法