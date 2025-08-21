晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

機票週二買最低價？旅遊達人破解傳聞 曝日本私房景點避開人潮

網紅機票獵人蓋瑞哥教買便宜機票攻略。（NOW生活攻略提供）網紅機票獵人蓋瑞哥教買便宜機票攻略。（NOW生活攻略提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐敏華、林氏璧主持《NOW生活攻略》透露六月底時要去澳洲玩，訂機票時一時猶豫，才差一天，票價就從24000元漲到38000元讓她懊悔不已，這讓搭檔林氏璧頗有同感，因為今年暑假飛日本反常地出現「早買反而比晚買更貴」的現象，網紅「機票獵人」蓋瑞哥解釋因為廉航加入戰局，以日本為例，紅眼航班甚至出現四、五千元的票價，傳統航空難以競爭，導致日本航線形成「供過於求」，所以票價才會如此親民。

節目中林氏璧提出幾大買機票的「鄉野傳說」，例如機票越早買越便宜、每逢週二買最低價等，蓋瑞哥指出過去航空公司放票以人工操作為主，現在靠大數據與AI系統調整艙位，賣得好就往上釋出高艙等，賣不好則會降價，因此很難再用早買一定便宜的方式來判斷。

林氏璧（右）破解買票「都市傳說」，徐敏華（左起）、易遊網總經理陳志豪、機票獵人蓋瑞哥。（NOW生活攻略提供）林氏璧（右）破解買票「都市傳說」，徐敏華（左起）、易遊網總經理陳志豪、機票獵人蓋瑞哥。（NOW生活攻略提供）

此外，航空公司通常會在週一檢視銷售狀況，隔日釋出調整艙位，因此週二、週三確實較容易出現優惠票價，不過他也提醒最近社群上常有人教學用VPN跨境買票能撿便宜，蓋瑞哥說: 「很多是限定當地居民的購買的票種，買票時不知道，最後可能因身份不符遭取消，風險很高，不建議這樣買票。」

林氏璧推薦去北海道、東北賞楓。（林氏璧提供）林氏璧推薦去北海道、東北賞楓。（林氏璧提供）

暑假結束，下一個日本旅遊旺季就是賞楓季，機票肯定貴桑桑，林氏璧拿出私房推薦，建議若想避開人潮，可選擇北海道、東北等二線城市，蓋瑞哥則指出東北各地有不同機場，像是「茨城進、秋田出」的組合，機票彈性大、不易被炒高，不必堅持東京進出，可省下不少錢。不過相較機票，日本住宿卻愈來愈貴，以東京為例，熱門鬧區房價全世界旅客都在搶，林氏璧建議「平日住市中心、假日改往郊區」，才能降低成本。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中