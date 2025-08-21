虞書欣遭控霸凌！昔當眾嘲笑女星外貌 過往黑歷史全被挖

女星張昊玥（左）怒控虞書欣（右）霸凌。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中國頂流95後小花」 之一的女星虞書欣氣質清新、個性活潑可愛，怎料近日卻被女星張昊玥踢爆霸凌內幕，怒控虞書欣曾當眾批評她「長得像蜘蛛精」還在錄節目時刻意孤立霸凌她，甚至操弄比賽規則，引發外界關注。

女星張昊玥日前踢爆虞書欣的惡行，9年前張昊玥與虞書欣一同錄節目《一年級・畢業季》時，因爭奪「上海百樂門舞女」角色爆發衝突，虞書欣在事後訪談中豪不客氣地批評張昊玥的造型「像盤絲洞出來的蜘蛛精」，並揚言「憑那打扮，我怎麼樣都能贏過她」，之後還在節目中刻意拉攏小團體孤立她、操縱比賽規則等。

事情爆發後，不少網友認為，虞書欣當時應該只是為了節目效果才會故意講刻薄的話，質疑張昊玥「是否太過記仇」，對此張昊玥不滿表示，她不是因為被酸「蜘蛛精」就不滿到現在，而是還有其他原因，「我花了多長時間修復自己，我沒有說過，只是不是被說蹭熱度，但經歷這件事，我的內在自我認同已經全部崩塌。我現在好很多了，我有力量開始勇於面對」。

回顧虞書欣過往黑歷史，她曾自爆自己去火鍋店想動用明星身份插隊，卻被店家冷回「就算是虞書欣也得排隊」；還曾在選秀節目上調侃隊友穿搭很俗，嫌棄表示不願意與她走在一起，甚至補刀表示「去她家後才知道，她家人也是這樣穿」，大小姐的個性引發不少爭議。

