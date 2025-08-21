晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

虞書欣遭控霸凌！昔當眾嘲笑女星外貌 過往黑歷史全被挖

女星張昊玥（左）怒控虞書欣（右）霸凌。（翻攝自微博）女星張昊玥（左）怒控虞書欣（右）霸凌。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中國頂流95後小花」 之一的女星虞書欣氣質清新、個性活潑可愛，怎料近日卻被女星張昊玥踢爆霸凌內幕，怒控虞書欣曾當眾批評她「長得像蜘蛛精」還在錄節目時刻意孤立霸凌她，甚至操弄比賽規則，引發外界關注。

虞書欣曾當眾批評張昊玥「長得像蜘蛛精」。（翻攝自微博）虞書欣曾當眾批評張昊玥「長得像蜘蛛精」。（翻攝自微博）

女星張昊玥日前踢爆虞書欣的惡行，9年前張昊玥與虞書欣一同錄節目《一年級・畢業季》時，因爭奪「上海百樂門舞女」角色爆發衝突，虞書欣在事後訪談中豪不客氣地批評張昊玥的造型「像盤絲洞出來的蜘蛛精」，並揚言「憑那打扮，我怎麼樣都能贏過她」，之後還在節目中刻意拉攏小團體孤立她、操縱比賽規則等。

事情爆發後，不少網友認為，虞書欣當時應該只是為了節目效果才會故意講刻薄的話，質疑張昊玥「是否太過記仇」，對此張昊玥不滿表示，她不是因為被酸「蜘蛛精」就不滿到現在，而是還有其他原因，「我花了多長時間修復自己，我沒有說過，只是不是被說蹭熱度，但經歷這件事，我的內在自我認同已經全部崩塌。我現在好很多了，我有力量開始勇於面對」。

回顧虞書欣過往黑歷史，她曾自爆自己去火鍋店想動用明星身份插隊，卻被店家冷回「就算是虞書欣也得排隊」；還曾在選秀節目上調侃隊友穿搭很俗，嫌棄表示不願意與她走在一起，甚至補刀表示「去她家後才知道，她家人也是這樣穿」，大小姐的個性引發不少爭議。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中