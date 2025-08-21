地表最恐怖孕婦降臨！文青女神遭附身魔化猛吞內臟狂嘔

蔡思韵（右）在《泥娃娃》遭附身猛吞內臟粥，一旁嚇壞的楊祐寧急安撫。（天予電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕曾演出《幻愛》、《還錢》的香港文青女神蔡思韵在恐怖片《泥娃娃》魔化成「地表最恐怖孕婦」，遭邪靈影響浮現詭譎駭人的行徑，半夜驚醒抓破肚皮嚇壞枕邊人，更猛吞豬肝內臟、撕咬血淋淋生肉。

蔡思韵在片中飾演懷孕的文物修復師「慕華」，因丈夫帶回的一尊神秘泥娃娃而被邪靈纏身。她撕咬生吞內臟的驚悚畫面，讓飾演丈夫「旭川」的楊祐寧數度被嚇壞，僅是站在旁邊看她進食，就能感受到強烈不適。

蔡思韵在《泥娃娃》撕咬生肉，展現遭邪靈附身的詭譎狀態。（天予電影提供）

回想這場「血腥內臟大餐」，美術組精心製作的果凍內臟，質感宛如腦漿與血肉混雜，蔡思韵直言：「視覺上衝擊又噁心，不過味道還是比豬肝好很多。」她笑說，豬肝在嘴裡的味道至今揮散不去，光想到又會開始反胃，要化身「地表最恐怖孕婦」，付出的代價實在不小。

其中，吞豬肝讓蔡思韵直呼是身心極限挑戰，因為她平常完全不碰內臟，這場戲前後拍了20多次，直呼：「必須壓抑本能反應，每次喊卡都忍不住痛苦作嘔。」反覆猛吞狂嘔的詭態，連一旁的楊祐寧看了都渾身發毛。

該片由金獎監製陳亮材操刀，金馬最佳剪輯得主解孟儒執導，日前發布首支預告，上線僅24小時便衝破百萬人次觀看，至今已累積近230萬點閱。今日加碼釋出的「泥娃娃篇花絮」，更揭露劇情背後隱藏的真實恐怖案例。

蔡思韵在《泥娃娃》魔化成「地表最恐怖孕婦」，半夜驚醒猛抓肚皮全是傷痕。（天予電影提供）

導演解孟儒分享，劇情參考許多台灣民間信仰與習俗，常聽說「越像人的東西越容易被附身」，像是娃娃、雕像或畫像，甚至廟裡神像開光前都要以紅布蒙住眼睛，以防不明靈體入侵。結合〈泥娃娃〉歌詞「永遠愛著他」，解孟儒認為：「永遠本身就是一種執念，人因思念觸犯禁忌，就可能招來邪靈。」

此外，有種說法是懷胎前幾個月，在等待小孩的靈魂進入胎兒，孕婦此時觸碰被靈體寄生的娃娃，可能引發難以控制的狀況。本片宗教顧問于治詮道長補充說，現實中「娃娃附靈」確實屢見不鮮，靈體可能是陰靈，也可能是過世的親人或深愛的另一半，因為人們常透過人形媒介寄託情感或延續連結。

道長也提醒，帶著強烈執念，把自己獻身給陰靈，確實有這類不好的法術，以鮮血為媒介，作為力量的來源，這次《泥娃娃》劇本中不少細節，正是取材自這類真實習俗與案例，因此格外令人毛骨悚然。《泥娃娃》將於10月9日在台上映。

《泥娃娃》之泥娃娃篇花絮：

