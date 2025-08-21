女神集結！金多美、朴敏英與高賢廷來了 騙局、浪漫、懸疑韓劇9月一網打盡

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Hami Video韓劇檔期今夏火力全開，除了剛下檔由李鍾奭（原譯：李鍾碩）與文佳煐主演的律師職人劇《瑞草洞》刷新自身收視完美收官、霸榜韓劇冠軍寶座，9月更將迎來三大女神新作，包含「個性女神」金多美主演《百次的回憶》即將獨家播映，「完美女神」朴敏英主演《行騙天下KR》、「霸氣女神」高賢廷領銜主演的犯罪推理劇《螳螂》也同步登場，從機智詐騙復仇、1980年代青春初戀到懸疑追兇，一次滿足各種觀劇口味。

辛叡恩在《百次的回憶》飾演金多美的好友，兩人相格截然不同。（Hami Video提供）

金多美在《百次的回憶》穿上制服、戴上紅色貝蕾帽飾演1980年代的公車乘務員。（Hami Video提供）

青春愛情劇《百次的回憶》由《梨泰院Class》金多美與《正年》辛叡恩主演，背景設定在1980年代，講述100號公車兩位年輕女乘務員英禮與鐘熙的深厚友情，以及與命運之人載弼（許南俊 飾）的青澀初戀。

劇中重現經典制服、紅色貝雷帽與熟悉的喊聲，透過性格截然不同的兩位女孩，呈現艱苦生活中依舊閃亮的青春歲月。《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《認識的妻子》楊熙勝編劇攜手打造，9月13日起每週六、日在Hami Video全台獨家首播。

犯罪喜劇《行騙天下KR》改編自日本高人氣《信用詐欺師JP》，由朴敏英搭檔《魷魚遊戲》部隊長朴喜洵、《非常律師禹英禑》朱鐘赫主演。朴敏英飾演IQ165、擅長變裝的天才詐騙首腦尹伊朗，專門讓惡人「在現實中嚐地獄滋味」。

她在預告中化身韓服美人、紅唇舞者、霸氣空姐、專業醫生、粉髮公主等造型，30秒完成13次變裝，展現百變魅力，將與朴喜洵、朱鐘赫展開離奇的「金融療癒詐騙大作戰」。《行騙天下KR》9月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家首播。

高賢廷在《螳螂》飾演謀殺五人的殘忍連環殺手「螳螂」。（Hami Video提供）

犯罪懸疑韓劇《螳螂》則由《善德女王》高賢廷與《精神病房也會迎來清晨》張東潤領銜主演，講述20年前被捕的殘忍連環殺手「螳螂」（高賢廷 飾）在獄中度過大半生後，外界卻出現駭人模仿犯，迫使冷靜敏銳的刑警車秀烈（張東潤 飾）不得不與自己一生痛恨的母親合作追兇。

首支預告中，高賢廷與張東潤隔桌對坐，張東潤冷笑道：「真溫暖啊，這隻殺了五人的手。」高賢廷卻淡然吐出：「那傢伙身上的東西，我應該一個不留全剝掉。」詭譎的神情與血色飛濺的畫面，讓觀眾瞬間陷入毛骨悚然的氛圍。9月5日起每週五、六在Hami Video同步韓國跟播。

李鍾碩（右）與文佳煐在《瑞草洞》的感情發展含蓄卻很真實。（Hami Video提供）

韓劇迷最愛《瑞草洞》上週播出最終回，以平均7.7%收視、最高8.9%刷新開播以來新高，在韓登上同時段第一。劇中，李鍾碩調查土地產權案件時，委託人無預警高齡辭世，臨終前一句「雖無任何利益可得，但這件事總得有人去做」，撼動他的心房；文佳煐則為一起親姊殺害失智弟的案件辯護，讓她的律師志向大轉彎，「律師五人幫」在最終回的發展動向成為看點。

李鍾碩以9年資歷律師「安柱亨」撐起劇情主軸，再次證明一線男神的穩定演技。他對結局感性表示：「因為有五人幫在一起，才能撐過這段時間，能和大家一起演戲是我的幸運。將近半年都以安柱亨的身份生活，如今回到李鍾碩的身份，會以更多方式向大家問候，永遠愛你們、感謝你們。」

而飾演一年資歷律師「姜熙智」的文佳煐，也向觀眾傳遞溫柔應援：「謝謝大家給予這麼多關愛與支持，希望有一天你們會想起這5位律師的身影，也想為今天努力撐過的每一位觀眾打氣。」《瑞草洞》全劇已於Hami Video全集上架。

