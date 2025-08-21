梧桐妹流出「賈靜雯比基尼辣照」 評語讓她驚呼了

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯日前和3個女兒到夏威夷渡假，大女兒梧桐妹竟在社群偷偷上傳一張她的比基尼辣照，角度低視角拍攝，讓賈靜雯當場傻眼。她今（21日）出席皮蛇疫苗記者會，被問到這張照片時，先自嘲：「我這麼小，有什麼好看的？」看到照片後更瞪大眼驚呼：「怎麼有這張！」不過聽到媒體誇她宛如少女時期嫩照，立刻笑開懷：「等下要打給她，稱讚她說拍得很好。」

梧桐妹掌鏡的賈靜雯比基尼照。（翻攝自IG）

不只媒體嘴甜，老公修杰楷也展現「求生欲」。他先前受訪時曾表示「現在跟賈靜雯講話，還是會害羞」，賈靜雯今聽聞卻笑回：「我沒感覺，應該（看到我）是比較害怕吧！」她坦言夫妻結婚十幾年，生活已回歸日常，不可能像熱戀時那麼甜，但彼此還是會互相讚美，「我看到他工作狀態好看，像拍雜誌、發想節目內容很棒，就會誇他『今天樣子很不一樣，可以多嘗試』。」

談到皮蛇議題，她呼籲大家要及早預防，分享媽媽3年前第一次罹患皮蛇時，「我第一次看到她躺也不是、坐也不是，很像要在地上滾起來」，送醫檢查才發現肚子長出一塊像濕疹的皮疹。

由於壓力大、抵抗力下降容易復發，因此她和媽媽、弟弟衛斯理都已接種疫苗，只剩老公修杰楷「不信邪」，覺得自己天天運動很健康。賈靜雯打趣說，他臉上就寫著兩個大字「健康」，是個耳朵超硬的男人。

