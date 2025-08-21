晴時多雲

娛樂 最新消息

康康拚了！率「伍佰軍團」跳花朵舞 被狠虧像禮儀公司

康康模仿伍佰神還原。（中視提供）康康模仿伍佰神還原。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六將播出最新一集，亮點在於康康終於如願登台開唱，還特別模仿伍佰登場。只見他戴上長假髮、背起電吉他，從神情到動作都酷似伍佰，搭配陳隨意、陳孟賢、彭正、吳俊宏等人，一字排開簡直宛如「伍佰複製人軍團」，一出場立刻引爆全場尖叫。

吳俊宏（左起）、彭正、康康、陳孟賢、陳隨意扮成伍佰老師戲稱是「1500」。（中視提供）吳俊宏（左起）、彭正、康康、陳孟賢、陳隨意扮成伍佰老師戲稱是「1500」。（中視提供）

康康領眾軍模仿伍佰。（中視提供）康康領眾軍模仿伍佰。（中視提供）

康康選唱伍佰經典哥《妳是我的花朵》，邊唱邊跳「花朵舞」，氣氛瞬間嗨翻天。主持群身著黑色外套，讓許志豪忍不住笑說：「根本像禮儀公司！」康康唱到氣喘吁吁，還自虧：「等下可能真的要『禮儀公司』幫忙。」大來賓翁立友笑到淚流不止：「一場演出就用掉一包衛生紙。」現場觀眾陳怡婷、郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳更是笑歪。康康見氣氛熱烈，臨時宣布五人組團，團名「1500」幽默解釋：「我是500，其他一人250，四個加起來1000，再加上我就是1500！」

翁立友擔任節目大來賓（中視提供）翁立友擔任節目大來賓（中視提供）

這一集中還有「查某人的故事查某人的歌」單元，翁立友演唱《堅持》、《我問天》等經典曲，並與翁鈺鈞、吳申梅、陳怡婷、蕭玉芬、郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳合唱《愛要大聲講出來》，七位女歌手站成一排宛如「七仙女」。康康見狀打趣：「七個耶，哪受得了！」翁立友則幽默回嗆：「從你嘴巴說出來就歪掉了。」

杜忻恬（左）被網友認證配李子森最順眼。（中視提供）杜忻恬（左）被網友認證配李子森最順眼。（中視提供）

現場氣氛熱鬧之餘，杜忻恬卻笑中帶酸表示：「為什麼所有女生都能跟立友哥合唱，只有我沒有？」翁立友趕緊安慰：「因為網友認證，最順眼的還是杜忻恬配李子森！」杜忻恬只好笑著打趣：「不然就會變八仙過海，還是算了！」現場笑聲再度掀起高潮。

