晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小禎節目迎慶生！女兒驚喜現身「卡片藏洋蔥」 胡瓜感性吐心聲

小禎（左二起）女兒Emma特地到苗栗替媽媽慶生。（客台提供）小禎（左二起）女兒Emma特地到苗栗替媽媽慶生。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、小禎、「安安」胡釋安主持客台《胡來旅行社》，上週首次採取「雙線並進」模式帶團，胡瓜及小禎帶領長輩及婦幼做麵包及日本特有的草編「注連繩」。結束一整天行程後，小禎發現胡瓜與安安早已悄悄安排慶生會，除一票好友外連女兒Emma也現身苗栗，讓她當場感動萬分、直呼「太驚喜了！」

當天原訂錄影結束後，小禎要搭高鐵返回台北過40歲生日，為了不讓她起疑，製作單位特地安排「回旅行社補錄後訪」為理由，讓她乖乖回旅行社。

錄影期間，美術團隊悄悄在旅行社內部布置場地，而她的女兒Emma、藝人小馬一家、林柏妤以及多位朋友，也都提前來到苗栗，藏身在小禎的房間等待時機。

胡瓜（左）與兒子安安（右）替女兒小禎慶生。（客台提供）胡瓜（左）與兒子安安（右）替女兒小禎慶生。（客台提供）

回到旅行社的小禎看到現場佈置以為是製作單位準備的驚喜，沒想到親友們接連出來，最後又看到女兒Emma端著蛋糕現身，她才驚覺這場慶生會別有用心，當場感動不已。

Emma特別親手製作了一張心型卡片，卡片上貼滿了她與媽媽珍貴的回憶照片。被問到製作時間時，她笑說：「做到剛剛才完成！」她感性表示，媽媽一直以來都非常辛苦，幾乎沒有真正休息過，希望媽媽能在未來每一個生日都像今天一樣快樂。

胡瓜則感慨地說，沒想到女兒的40歲生日，竟是在自己成長的家鄉苗栗度過，對他而言別具意義。他也深情地表示：「不管幾歲，女兒永遠都是爸爸的寶貝。」壽星小禎本人則難掩感動之情，開心表示能與最愛的家人及摯友一同慶生，是一件難能可貴的幸福時光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中