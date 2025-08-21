小禎節目迎慶生！女兒驚喜現身「卡片藏洋蔥」 胡瓜感性吐心聲

小禎（左二起）女兒Emma特地到苗栗替媽媽慶生。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、小禎、「安安」胡釋安主持客台《胡來旅行社》，上週首次採取「雙線並進」模式帶團，胡瓜及小禎帶領長輩及婦幼做麵包及日本特有的草編「注連繩」。結束一整天行程後，小禎發現胡瓜與安安早已悄悄安排慶生會，除一票好友外連女兒Emma也現身苗栗，讓她當場感動萬分、直呼「太驚喜了！」



當天原訂錄影結束後，小禎要搭高鐵返回台北過40歲生日，為了不讓她起疑，製作單位特地安排「回旅行社補錄後訪」為理由，讓她乖乖回旅行社。

錄影期間，美術團隊悄悄在旅行社內部布置場地，而她的女兒Emma、藝人小馬一家、林柏妤以及多位朋友，也都提前來到苗栗，藏身在小禎的房間等待時機。

胡瓜（左）與兒子安安（右）替女兒小禎慶生。（客台提供）

回到旅行社的小禎看到現場佈置以為是製作單位準備的驚喜，沒想到親友們接連出來，最後又看到女兒Emma端著蛋糕現身，她才驚覺這場慶生會別有用心，當場感動不已。

Emma特別親手製作了一張心型卡片，卡片上貼滿了她與媽媽珍貴的回憶照片。被問到製作時間時，她笑說：「做到剛剛才完成！」她感性表示，媽媽一直以來都非常辛苦，幾乎沒有真正休息過，希望媽媽能在未來每一個生日都像今天一樣快樂。

胡瓜則感慨地說，沒想到女兒的40歲生日，竟是在自己成長的家鄉苗栗度過，對他而言別具意義。他也深情地表示：「不管幾歲，女兒永遠都是爸爸的寶貝。」壽星小禎本人則難掩感動之情，開心表示能與最愛的家人及摯友一同慶生，是一件難能可貴的幸福時光。

