起底千年一遇AV新人！最想扮護士許願重回職場激戰

瀬戸環奈擁有媲美模特兒的身材比例，從學生時期就熱愛運動。（JKF提供）

〔記者許世穎／台北報導〕亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌八月號封面人物請到「現象級新人」瀬戸環奈，透過絕美造型呈現她能靜能動的非凡氣質。今年剛滿21歲的她頂著「千年一遇」的頭銜出道，首次在台灣參戰TRE台北國際成人展，難得公開她內心真實的想法。

在AV界這一波「新人狂潮」中，瀬戸環奈絕對是最受矚目的存在。擁有170公分修長身材的她，憑藉著傲人上圍，早在寫真偶像時期就大放異彩。轉戰AV界後，她的出道作品刷新了FANZA收藏數的歷史紀錄，至今更是連月穩坐銷售排行榜冠軍。

美成這樣！瀬戸環奈透露，自己接下來最想挑戰的角色是「護士」。（JKF提供）

擁有媲美模特兒的身材比例，瀬戸環奈從學生時期就熱愛運動。「我除了會射飛鏢、保齡球能打到接近200分外，在求學時期，也是學校籃球隊以及排球隊的成員，並參加過不少次的大型比賽。」

不過運動全能的瀬戸環奈卻有「比賽魔咒」，總在比賽前扭傷腳踝，但她仍會堅持爭取上場。同樣的精神也展現在她的工作效率上，出道半年以來在片場印象深刻的，就是因為她總能準時、甚至是提前完成拍攝，經常獲得導演及現場工作人員們的誇獎。

瀬戸環奈登上JKF雜誌８月號封面人物。（JKF提供）

瀬戸環奈透露，自己接下來最想挑戰的角色是「護士」或「牙助」，原因是「我曾在診所打工過，熟悉那個環境，能更投入角色」。私下的她是個資深動漫迷，今年生日時，竟收到「超時空要塞」週年版特別專輯，令她又驚又喜。「我真的很喜歡看動漫，有時看著看著就睡著。未來很想參與動漫工作，例如幫作品配音，那一定超有趣！」

如今瀬戸環奈的「X」追蹤數已突破50萬，從剛爆紅時手機天天震個不停，短短半年便首次站上TRE的舞台。瀬戸環奈難掩興奮，除了親眼見識前輩明里紬等人的風采。面對大批台灣粉絲的支持，瀬戸環奈既驚喜又感激。

還是新人的瀬戸環奈並未設定過於長遠的目標，而是選擇專注當下：「我會努力把握每一個工作，也期待未來能更多參加海外活動，和世界各地的粉絲互動！」

