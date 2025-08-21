晴時多雲

娛樂 最新消息

摯友林沖辭世一個月 林松義84歲生日堅強喊「我更要活得精彩」

陳美鳳親自陪伴30多位獨居長輩。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳親自陪伴30多位獨居長輩。（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎炎夏日，一場溫馨的「愛在一起弱勢長者送暖餐會暨物資採購」公益活動，讓三十多位來自雙北的獨居與弱勢長輩感受到濃濃人情味。活動由台灣優質生命協會主辦，理事長陳美鳳親自到場陪伴，她逐桌問候長輩：「最近身體好嗎？天氣熱要記得多喝水。」她強調：「我們送的不只是物資，更要讓長輩知道自己很重要、不孤單。」一句句貼心問候，換來長輩緊握雙手的感謝：「謝謝你們記得我。」

林松義過84歲生日，感性談摯友林沖。（台灣優質生命協會提供）林松義過84歲生日，感性談摯友林沖。（台灣優質生命協會提供）

林沖一生熱愛舞台表演。（台灣優質生命協會提供）林沖一生熱愛舞台表演。（台灣優質生命協會提供）

現場更迎來多位藝人好友共襄盛舉，84歲的「瘦皮猴歌王」林松義雖歷經髖關節手術、肺積水及帕金森氏症，仍堅持現身。他在生日致詞時感慨提及摯友林沖辭世，勉勵長輩們：「朋友走了，我更要活得精彩。活到這階段，不求大富大貴，但一定要快樂、健康、有希望。」

林福地（左）幫林松義（右）一同慶生。（台灣優質生命協會提供）林福地（左）幫林松義（右）一同慶生。（台灣優質生命協會提供）

台灣影視界的「導演教父」林福地也帶著滿滿的人情溫度現身。他去年曾因跌倒陷入病危，如今復健後重拾健康，更珍惜與長者共度的時光。他動情說：「我們都在演最後一場戲，要精彩。」不少長輩認出他的作品，激動合影留念。

紀寶如公益活動從不缺席。（台灣優質生命協會提供）紀寶如公益活動從不缺席。（台灣優質生命協會提供）

協會秘書長紀寶如表示，協會長年致力於照顧獨居與弱勢長輩，這次更與點亮希望基金會合作，除了聚餐，還發放購物金，讓長輩能買到生活所需。她強調：「不只是吃飽，更要讓他們感受到被惦記的幸福。」

這場餐會不僅有飯菜香與歡笑，也讓長輩們帶走心靈上的慰藉。正如陳美鳳所說，公益不只是物質的給予，而是一份「不被遺忘的溫暖」。

點圖放大body

