土屋太鳳「沒買下小孩舔過商品」惹議！首發文配圖被罵更慘

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演員土屋太鳳和片寄涼太於結婚2年，育有1子。近來土屋太鳳在私人社群帳號曬小孩，怎料近日卻在發布一支影片時意外拍到兒子在超市伸手拿起一旁飲料舔舐，卻沒有將該商品買回家，夫妻倆慘被炎上，土屋太鳳昨（20）日也公開發文對此事做出回應。

土屋太鳳20日在公開IG帳號發文透露「今天發生了一點讓我吃驚的事，因為我個人沒有私人IG帳號，所以不太能夠直接確認，但再次真切地感受到，這個時代真的會發生各種事情」，不太熟悉3C產品的她也透過此次機會換了新手機，也承諾粉絲「我今後在各方面都會更加注意私人安全！」

雖針對小孩舔飲料瓶事件並沒有正面回應，但她在發文配的圖中拍到了一整箱的乳酸菌飲料放在家中冰箱，而該牌子的飲料正是兒子在外流影片中舔的產品，間接表示自己有買下小孩舔到的物品，並非像外界傳聞所述的「偷放回」。沒想到貼文一發出仍止不住網友怒火，認為土屋太鳳應該要正面致歉，這樣間接回應非常不誠懇，還有網友則建議她將冰箱照貼文刪除，爭議仍持續延燒。

