金額驚人！徐仁國寵妹大方匯200萬韓元 妹妹發文狂讚
徐仁國大手筆發零用錢給妹妹。（翻攝YouTube）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣演員徐仁國近期以主持戀綜《母胎單身大作戰》大獲好評，近日為宣傳新劇《Twelve》，他登上 YouTube 節目《VIVO TV - 비보티비》。節目中他意外透露，自己曾一次性轉帳200 萬韓元（約台幣4.5萬元）給妹妹當零用錢，讓粉絲聽完驚呼「好羨慕！」，甚至喊話：「還缺妹妹嗎？」
徐仁國登上 YouTube節目《VIVO TV - 비보티비》。（翻攝YouTube）
其實早前徐仁國就因「大手筆發零用錢」掀起話題，這次又被主持人追問細節，妹妹當時為了感謝，在社群上寫了一大篇長文，讓大家都好奇他究竟給了多少。
徐仁國解釋，自己是用匯款方式直接轉帳，而金額正好是單次轉帳上限200萬韓元。不過他也補充，錢並不是全都給妹妹一人花用，其中還包含了姪子們的遊玩花費，展現出他暖心顧家的另一面。
