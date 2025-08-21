晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金額驚人！徐仁國寵妹大方匯200萬韓元 妹妹發文狂讚

徐仁國大手筆發零用錢給妹妹。（翻攝YouTube）徐仁國大手筆發零用錢給妹妹。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣演員徐仁國近期以主持戀綜《母胎單身大作戰》大獲好評，近日為宣傳新劇《Twelve》，他登上 YouTube 節目《VIVO TV - 비보티비》。節目中他意外透露，自己曾一次性轉帳200 萬韓元（約台幣4.5萬元）給妹妹當零用錢，讓粉絲聽完驚呼「好羨慕！」，甚至喊話：「還缺妹妹嗎？」

徐仁國登上 YouTube節目《VIVO TV - 비보티비》。（翻攝YouTube）徐仁國登上 YouTube節目《VIVO TV - 비보티비》。（翻攝YouTube）

其實早前徐仁國就因「大手筆發零用錢」掀起話題，這次又被主持人追問細節妹妹當時為了感謝，在社群上寫了一大篇長文，讓大家都好奇他究竟給了多少。

徐仁國解釋，自己是用匯款方式直接轉帳，而金額正好是單次轉帳上限200萬韓元。不過他也補充，錢並不是全都給妹妹一人花用，其中還包含了姪子們的遊玩花費，展現出他暖心顧家的另一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中