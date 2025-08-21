金額驚人！徐仁國寵妹大方匯200萬韓元 妹妹發文狂讚

徐仁國大手筆發零用錢給妹妹。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣演員徐仁國近期以主持戀綜《母胎單身大作戰》大獲好評，近日為宣傳新劇《Twelve》，他登上 YouTube 節目《VIVO TV - 비보티비》。節目中他意外透露，自己曾一次性轉帳200 萬韓元（約台幣4.5萬元）給妹妹當零用錢，讓粉絲聽完驚呼「好羨慕！」，甚至喊話：「還缺妹妹嗎？」

徐仁國登上 YouTube節目《VIVO TV - 비보티비》。（翻攝YouTube）

其實早前徐仁國就因「大手筆發零用錢」掀起話題，這次又被主持人追問細節，妹妹當時為了感謝，在社群上寫了一大篇長文，讓大家都好奇他究竟給了多少。

請繼續往下閱讀...

徐仁國解釋，自己是用匯款方式直接轉帳，而金額正好是單次轉帳上限200萬韓元。不過他也補充，錢並不是全都給妹妹一人花用，其中還包含了姪子們的遊玩花費，展現出他暖心顧家的另一面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法