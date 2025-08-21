babyMINT夯曲破百萬點擊最想「麻辣」一下 信義區快閃被圍觀

女團babyMINT開心慶祝成團一週年。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團babyMINT成團滿一週年，日前到信義區舉辦「舞蹈快閃」活動，吸引許多粉絲到場圍觀，他們也趁機拍攝代表歌曲的舞蹈版MV，來來回回重複跳了5次，雖然辛苦但留下難忘回憶。

babyMINT的歌曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》深受歌迷喜愛，「純享版」影片前陣子突破百萬點閱，丞妘激動笑說：「超級激動！我很想去跟大家一起吃一頓麻辣鍋來慶祝！」栩栩則說：「以前都是看自己喜歡的偶像們破百萬，現在輪到自己了。」

女團babyMINT到信義區快閃，吸引粉絲圍觀。（華研提供）

快閃活動當天，babyMINT親手準備薄荷巧克力與手寫卡片給粉絲，66份早早被搶光。丞妘分享：「我發禮物的方式是轉圈圈隨便指人，有一個小妹妹太可愛，我直接送給她！」

成團一週年，babyMINT粼粼期許「下一張專輯能呈現更厲害的babyMINT 2.0」，栩栩希望「能到世界各地演出」，另外《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》的舞蹈版MV也正式上線。

