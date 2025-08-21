晴時多雲

娛樂 最新消息

AJ哥自爆吸毒持槍黑歷史 只有「美女店長」探監出獄猛追

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕公益網紅「AJ哥」曹暐國在台南經營家具店，近日槓上同質性網紅「賓賓哥」江建樺，兩人之間的戰火引起社會關注。值得注意的是，他日前登上節目自曝入獄黑歷史，現在的老婆「正妹店長」是唯一去探監的友人，讓他相當感動，下定決心出獄後迎娶對方。

AJ哥自爆入獄黑歷史。（翻攝自YT）AJ哥自爆入獄黑歷史。（翻攝自YT）

AJ哥近日登上節目《戲引子》分享，自己入獄時，會去探監的只有媽媽和妹妹，還有現在的老婆，「她只是出於說我做人還不錯，看一下我，沒有說要嫁給我」，不過，這件事讓AJ哥相當感動，出獄後便主動追求對方。

AJ哥表示，自己是抖音直播做公益的第一人，而在坐牢前後都有在做公益，「那時候被關是毒品槍砲」。他憶起當年，指出年輕時經營家具店，賺到錢後個性轉為比較傲慢，至於碰觸毒品，其實是遭人陷害。

AJ哥進一步說，當初是一名送貨司機將安非他命加在香菸裡面給他抽，自己對此毫無所知，直到有天對方突然問他，「我今天還沒請你抽菸，你不會覺得比較沒精神嗎？」這時才驚覺完蛋了，不過他沒有就此收手，「我仔細回想起來，我也是要怪自己，他那時候講那句話我知道了，他也跟我說那不然拿什麼給你吸，那就是我的問題了」，所幸在獄中戒掉毒癮。

AJ哥表示，媽媽給予他強烈的信念，「她希望我出來好好做，不要再讓她擔心」，自己在獄中每天都寫一封信向母親懺悔，這也讓他痛改前非，立志出獄後要將心思用來回饋社會。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

