娛樂 最新消息

忒修斯生意腦揪訂便當日賺5千 面試《角頭》想當五虎將

忒修斯翔煜（左）、劉正重返校園拍MV。（ 抓馬文化提供）忒修斯翔煜（左）、劉正重返校園拍MV。（ 抓馬文化提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Theseus」忒修斯成軍10年，近期推出新專輯《未擇之路（凡勢我）》，近期歌曲也搭上台語夯劇《拜六禮拜》，歌曲《凡勢》的MV，由何諭函跟香港演員蘇皓兒擔任女主角，劇情以現今與昔日的對望凝視為核心概念，提醒自己這一路走來並非孤身一人，回望過去其實有人一路一直陪伴著你，走著你的人生路。

忒修斯MV由香港演員蘇皓兒（左二）和何諭函（右二）當女主角。（抓馬文化提供）忒修斯MV由香港演員蘇皓兒（左二）和何諭函（右二）當女主角。（抓馬文化提供）

由劉正、翔煜組成忒修斯，雖然在《凡勢》的MV中只有對嘴演唱沒有演出，不過兩人對演戲都有想法，翔煜覺得自己長得像公務員，所以想要演喜劇，或挑戰精神有狀況、流浪漢等跟他形象差異較大的角色。劉正以前曾經打過冰上曲棍球，也學過街舞，有機會想要把這兩個心目中最帥的模樣記錄下來，翔煜則爆料，劉正曾去面試票房破億電影《角頭》，夢想成為「角頭五虎將」之一，可惜錯失機會。

看著MV劇情，忒修斯也想起自己高中時代生活，劉正自爆自己愛遲到，午休的時候會從後門爬牆出去，跟同學一起吃熱炒或烤肉當午餐。翔煜讀書時就很有生意頭腦，當時家裡開便當店，他會幫同學一起訂好便當，請家裡幫忙的阿姨在午餐時間送過來，笑說：「那時候運動外套口袋都是零錢，平均每天可以帶5千台幣回家。」

忒修斯9月20日晚上將在三創Clapper Studio舉辦演唱會，購票可洽ibon。

