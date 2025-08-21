晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

眭澔平駁性騷突發不自殺聲明 反控整骨師「背景很硬」勾結電視執行製作

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播眭澔平日前被控性騷整骨師，要求按私密穴道，不僅起生理反應，還面露極度享受的表情，引起輿論譁然。對此，他嚴正否認，表示自己被抹黑，沒想到事隔多日，他昨天突然在社群發布「不自殺聲明」，直指對方背景很硬。

眭澔平發布不自殺聲明。（翻攝自臉書）眭澔平發布不自殺聲明。（翻攝自臉書）

眭澔平昨天在臉書發布「不自殺聲明」，指出一段近6年之久的醫病關係，遭有心人士運用，整骨師隱身化名，惡意捏造謊言爆料，「他（整骨師）透過其自主的醫治診療對我進行職務霸凌，嚴重毀謗破壞我整整四十年來端正專業的社會媒體形象。」

眭澔平進一步說，讓他感到心寒的是，整骨師聯合曾為電視執行製作的女客人，趁著自己住院治療的兩個月，故意把6年前毫無爭議的陳年舊事拿出來炒作，原因是為過去合作破局的事情報仇。他透露，近日有人提醒，對方的背景很硬，為了確保人身安全，才發出此聲明，而案件目前已進入司法程序，不過，按造司法程序還得等一兩年後的判決，才能將這件整骨師沒有任何證據的指控、毀謗給予繩之以法的懲戒。

眭澔平指整骨師勾結點視台執行製作抱仇。（翻攝自臉書）眭澔平指整骨師勾結點視台執行製作抱仇。（翻攝自臉書）

回顧整起事件，眭澔平遭踢爆，近來常去帥哥整骨師工作室整骨，2人漸漸熟識後，他竟開口要對方幫他按鼠蹊部附近的穴道，整骨師表示，自己只提供整骨服務斷然拒絕，豈料，眭澔平不死心，對方只好勉為其難照做，而帥哥整骨師感覺自己被眭澔平性騷擾，才向媒體爆料。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中