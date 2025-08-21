眭澔平駁性騷突發不自殺聲明 反控整骨師「背景很硬」勾結電視執行製作

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播眭澔平日前被控性騷整骨師，要求按私密穴道，不僅起生理反應，還面露極度享受的表情，引起輿論譁然。對此，他嚴正否認，表示自己被抹黑，沒想到事隔多日，他昨天突然在社群發布「不自殺聲明」，直指對方背景很硬。

眭澔平發布不自殺聲明。（翻攝自臉書）

眭澔平昨天在臉書發布「不自殺聲明」，指出一段近6年之久的醫病關係，遭有心人士運用，整骨師隱身化名，惡意捏造謊言爆料，「他（整骨師）透過其自主的醫治診療對我進行職務霸凌，嚴重毀謗破壞我整整四十年來端正專業的社會媒體形象。」

眭澔平進一步說，讓他感到心寒的是，整骨師聯合曾為電視執行製作的女客人，趁著自己住院治療的兩個月，故意把6年前毫無爭議的陳年舊事拿出來炒作，原因是為過去合作破局的事情報仇。他透露，近日有人提醒，對方的背景很硬，為了確保人身安全，才發出此聲明，而案件目前已進入司法程序，不過，按造司法程序還得等一兩年後的判決，才能將這件整骨師沒有任何證據的指控、毀謗給予繩之以法的懲戒。

眭澔平指整骨師勾結點視台執行製作抱仇。（翻攝自臉書）

回顧整起事件，眭澔平遭踢爆，近來常去帥哥整骨師工作室整骨，2人漸漸熟識後，他竟開口要對方幫他按鼠蹊部附近的穴道，整骨師表示，自己只提供整骨服務斷然拒絕，豈料，眭澔平不死心，對方只好勉為其難照做，而帥哥整骨師感覺自己被眭澔平性騷擾，才向媒體爆料。

