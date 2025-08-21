晴時多雲

娛樂 最新消息

「該殺的人還沒殺完」！Netflix揭至尊派慘案再掀惡夢

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕1993年震驚韓國社會的「至尊派殺人事件」近來登上Netflix《以倖存者之名：深入韓國慘案》，該組織以「奪取富人財產」為名，展開綁架殺人案；紀錄片透過唯一倖存者李孝真的證言揭開駭人的連環暴行，即使30年過去，仍讓人不寒而慄。

李孝真當時和兼職樂隊老師外出兜風，途經江南一帶時，突遭一輛車攔截，對方以瓦斯槍襲擊，將兩人暴力綑綁並拖入車中；沒想到再次醒來後，她已身陷地下室，舉目所見如牢房般，原來那正是被稱之為「殺人工廠」的犯罪現場。

至尊派成員們出身貧窮，犯案年紀均齡21歲。（翻攝自Naver）至尊派成員們出身貧窮，犯案年紀均齡21歲。（翻攝自Naver）

「至尊派」於1993年6月成立，原本成員共7人，均齡才21歲，皆出身貧苦，其中一名「背叛者」宋鳳宇因壓力過大逃跑，同樣慘遭毒手，而首腦金基煥則因強暴傷害罪服刑；李孝真遭綁架後，遭成員們輪姦，她回憶當時求生時的唯一願望僅是「希望留我全屍。」

最令人心碎的是，一對中秋掃墓返家的夫妻也慘遭綁架，至尊派成員原本索價1億韓幣，即使最終籌得8000萬韓元，夫妻倆仍慘遭撕票，一句「人就是這麼殺的」道出人性最黑暗的一面。

至尊派事件震驚當年韓國社會，金現陽揚言「我想丟棄人性」。（翻攝自Naver）至尊派事件震驚當年韓國社會，金現陽揚言「我想丟棄人性」。（翻攝自Naver）

至尊派事件極限挑戰觀眾心理防線，諷刺的是，成員們揚言只對富人下手，卻沒想到包括李孝真在內，樂隊老師、中小企業夫妻等，全是胼手胝足的老百姓，至尊派成員以「自身不幸」當藉口，揚言「該殺的人還沒殺完」，簡直人神共憤。

至尊派案件最終全員判處死刑，引發社會譁然，然而倖存者李孝真的人生卻被徹底改變；她不僅經歷乳腺癌、切除子宮的折磨，每天還得吃上至少15顆藥活命，坦言一個朋友都沒有，「多希望能抹去記憶，但一切都像昨天剛發生。」

